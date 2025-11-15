میلی صفحه خبر لوگو بالا
پیام جدید ایران به پنتاگون در حاشیه کارائیب

سخنگوی وزارت امور خارجه با هشدار نسبت به پیامدهای خطرناک تشدید تحرکات نظامی آمریکا در منطقه کارائیب و آمریکای لاتین بر صلح و امنیت بین‌المللی، خواستار احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ونزوئلا شد.
کد خبر: ۱۳۴۰۲۷۲
| |
3 بازدید
پیام جدید ایران به پنتاگون در حاشیه کارائیب

«اسماعیل بقائی» تهدید به توسل به زور علیه دولت قانونی و منتخب ونزوئلا را قانون‌شکنی آشکار و نقض فاحش اصول منشور ملل متحد به‌ویژه اصل حق تعیین سرنوشت ملت‌ها و اصل منع توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ آن دانست و با اشاره به گزارش‌های متعدد مراجع بین‌المللی در توصیف حملات آمریکا علیه قایق‌های ماهیگیری به‌عنوان کشتارهای خودسرانه و فراقضایی، بر ضرورت توقف سوء استفاده از موضوع مقابله با قاچاق مواد مخدر برای تعرض به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ونزوئلا تاکید کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین مسئولیت سازمان ملل متحد و شخص دبیر کل را برای جلوگیری از نقض صلح و امنیت بین‌المللی و ترویج یکجانبه‌گرایی ستیزه‌جویانه در سطح بین‌المللی یادآور شد.
 

