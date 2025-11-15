میلی صفحه خبر لوگو بالا
آب‌دزدی در روز روشن توسط مالکان خاص!

شاهدان محلی از سرقت آب از رودخانه و خط لوله آب در تهران توسط تعدادی ویلادار در منطقه شمس‌آباد احمدآباد مستوفی خبر می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۴۰۲۶۹
| |
701 بازدید
آب‌دزدی در روز روشن توسط مالکان خاص!
درحالی‌که رئیس‌جمهور از بحران آب در پایتخت خبر داده، تعدادی از سودجویان در منطقه‌ شمس‌اباد تهران اقدام به دزدی از خط لوله آب شرب و رودخانه کن کرده‌اند.
 
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ به گفته شاهدان محلی، آب سرقت شده به تعدادی ویلا و باغچه در این منطقه هدایت می‌شود.
یکی از املاکی‌های حاضر در این منطقه گفته است:« این منطقه آب ندارد اما اگه هزینه لوله‌کشی غیرمجاز را به سایر ویلادارها بپردازی، می‌توانی از آب مفت استفاده کنی».خط لوله مورد و رودخانه مورد اشاره منابع آب شرب یکی از شهرهای جدید اطراف تهران را تامین می‌کند.
لازم به ذکر است، محل دقیق سرقت آب توسط خبرگزاری فارس به نهادهای دولتی مربوطه ارسال شده و نتیجه اقدامات دولت در این مورد منتشر خواهد شد. 
