درحالی‌که رئیس‌جمهور از بحران آب در پایتخت خبر داده، تعدادی از سودجویان در منطقه‌ شمس‌اباد تهران اقدام به دزدی از خط لوله آب شرب و رودخانه کن کرده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ به گفته شاهدان محلی، آب سرقت شده به تعدادی ویلا و باغچه در این منطقه هدایت می‌شود.

یکی از املاکی‌های حاضر در این منطقه گفته است:« این منطقه آب ندارد اما اگه هزینه لوله‌کشی غیرمجاز را به سایر ویلادارها بپردازی، می‌توانی از آب مفت استفاده کنی». خط لوله مورد و رودخانه مورد اشاره منابع آب شرب یکی از شهرهای جدید اطراف تهران را تامین می‌کند.