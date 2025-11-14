تقابل ایران و مصر منتفی شد؛ هنرنمایی اورونوف مقابل یاران صلاح

تیم ملی فوتبال مصر با ستارههایی چون محمد صلاح و عمر مرموش در ۱۶ بازی گذشته بیشکست بود و آخرین بار مقابل تیم قدرتمند کرواسی مغلوب شده بود.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی فوتبال ازبکستان در دومین بازی تورنمنت چهار جانبه العین با دو گل برابر مصر پیروز شد. به این ترتیب تیم ملی فوتبال ایران در فینال این تورنمنت به مصاف شاگردان فابیو کاناوارو میرود.
تیم ملی فوتبال ازبکستان با نتیجه دو بر صفر مقابل یاران محمد صلاح به برتری دست یافت تا بر خلاف آنچه انتظار میرفت به بازی پایانی تورنمنت امارات راه یابد. تیم ملی فوتبال ایران هم شب گذشته در نخستین بازی این تورنمنت در ضربات پنالتی موفق به شکست تیم کیپورد شد؛ دیداری که در ۹۰ دقیقه بدون گل به اتمام رسید.
هر دو گل این بازی درچارچوب تورنمنت ۴جانبۀ العین، روی حرکات انفرادی اوستون اورونوف ستاره ازبک پرسپولیس به ثمر رسید.
گفتنی است تیم ملی فوتبال مصر در ۱۶ بازی گذشته بیشکست بود و آخرین بار مقابل تیم قدرتمند کرواسی مغلوب شده بود.
ایران و ازبکستان سهشنبه ۲۷ آبان ماه از ساعت ۱۹:۳۰ برای کسب عنوان قهرمانی مقابل هم صفآرایی میکنند. این هفتمین تقابل ایران و ازبکستان در دومین مقطع حضور قلعهنویی روی نیمکت تیم ملی محسوب میشود و در ۶ بازی قبلی سهم هر تیم یک برد بوده و ۴ بازی هم با تساوی همراه شده است.