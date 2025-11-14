میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پشت‌پرده ششمین سقوط سنگین بورس ایران

شاخص کل بورس در هفته‌ای که گذشت به مرز سه‌میلیون و ۹۸ هزار واحد سقوط کرد.
کد خبر: ۱۳۴۰۱۴۶
| |
618 بازدید

 

پشت‌پرده ششمین سقوط سنگین بورس ایران

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، بازار سرمایه در هفته‌ای که گذشت، در پنج روز معاملاتی، شاخص کل از قله سه‌ میلیون‌ و ۲۲۴‌ هزار واحد فروریخت و تا مرز سه‌ میلیون‌ و ۹۸‌ هزار پایین آمد؛ هم‌زمان، ۵‌هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از تالار شیشه‌ای گریخت و به سمت پناهگاه‌های طلا، اوراق بدهی و صندوق‌های درآمد ثابت رفت. در این میان، تحلیلگران از واهمه‌ای گفتند که نامش «بی‌اعتمادی» است؛ نه فقط به شاخص، بلکه به ثبات تصمیم‌ها.

1۹ آبان  رشد ۲۱‌ هزار واحدی و عبور شاخص کل از مرز سه‌ میلیون‌ و۲۲۴‌هزار واحد، امید را به تالار معاملات بازگرداند. اما زیر پوست شادی، جریان آرام خروج نقدینگی در گروه بانک‌ها و صندوق‌های ثابت آغاز شده بود؛ جایی که سرمایه‌گذاران محتاط، امنیت سود ۳۶ تا ۳۷‌درصدی اوراق بدهی را به نوسان سهام ترجیح دادند.

تنها یک روز بعد، همه‌چیز وارونه شد. شاخص کل با سقوط ۷۲‌هزار واحدی، ششمین ریزش بزرگ تاریخ بورس را رقم زد. خروج ۲ هزار و ۲۴۸‌ میلیارد تومان پول حقیقی، نفس بازار را برید. در همان روز، یک هزار و ۲۵۰‌ میلیارد تومان نقدینگی تازه روانه صندوق‌های درآمد ثابت شد و ۶۶۰‌میلیارد تومان دیگر به سمت صندوق‌های طلا رفت.

صبح دوشنبه، شاخص کل ۳۷‌هزار واحد دیگر افت کرد و به سه‌ میلیون‌ و ۱۱۴‌هزار رسید. سه‌شنبه صبح شاخص با جهش ۲۱‌هزار واحدی آغاز شد؛  تا پایان معاملات، شاخص هشت‌هزار واحد افت کرد و در عدد سه‌میلیون‌ و ۱۰۶‌هزار واحد ایستاد.

۲۱ آبان، چهارمین روز متوالی ریزش بود. شاخص کل با هشت‌هزار واحد افت دیگر، به سه‌میلیون‌ و ۹۸‌هزار واحد رسید؛ پایین‌تر از مرز روانی سه‌میلیون‌و۱۰۰‌هزار.

هم‌زمان، خروج ۹۳۳‌میلیارد تومان پول حقیقی از سهام ثبت شد و دارایی‌ها راه صندوق‌های طلا و سهامی را در پیش گرفتند؛ تنها در یک روز، ۵۴۰‌ میلیارد تومان پول وارد صندوق‌های طلایی شد.

به‌گفته‌ سید فرهنگ حسینی، ریزش اخیر بازتاب طبیعی رشد تند ۲ ماهه‌ گذشته بود که شاخص را به سقف تاریخی اردیبهشت رساند. هم‌زمانی این افت با تدوین بودجه و نگرانی از نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و گاز صنایع فولادی، موتور اصلی فشار فروش را فعال کرد.

وی تاکید کرد که رشد اخیر طلا و دلار، بخشی از نقدینگی را به سمت بازارهای موازی برده است، اما عملکرد گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌ها همچنان مثبت است.

پنج روز التهابِ بورس، یادآور یک حقیقت است: سقوط واقعی از دست‌دادنِ اعتماد است، نه افت شاخص.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۲۲ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۲ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۶ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۷ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۷۶ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cdG
tabnak.ir/005cdG