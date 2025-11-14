به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، بازار سرمایه در هفته‌ای که گذشت، در پنج روز معاملاتی، شاخص کل از قله سه‌ میلیون‌ و ۲۲۴‌ هزار واحد فروریخت و تا مرز سه‌ میلیون‌ و ۹۸‌ هزار پایین آمد؛ هم‌زمان، ۵‌هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از تالار شیشه‌ای گریخت و به سمت پناهگاه‌های طلا، اوراق بدهی و صندوق‌های درآمد ثابت رفت. در این میان، تحلیلگران از واهمه‌ای گفتند که نامش «بی‌اعتمادی» است؛ نه فقط به شاخص، بلکه به ثبات تصمیم‌ها.

1۹ آبان رشد ۲۱‌ هزار واحدی و عبور شاخص کل از مرز سه‌ میلیون‌ و۲۲۴‌هزار واحد، امید را به تالار معاملات بازگرداند. اما زیر پوست شادی، جریان آرام خروج نقدینگی در گروه بانک‌ها و صندوق‌های ثابت آغاز شده بود؛ جایی که سرمایه‌گذاران محتاط، امنیت سود ۳۶ تا ۳۷‌درصدی اوراق بدهی را به نوسان سهام ترجیح دادند.

تنها یک روز بعد، همه‌چیز وارونه شد. شاخص کل با سقوط ۷۲‌هزار واحدی، ششمین ریزش بزرگ تاریخ بورس را رقم زد. خروج ۲ هزار و ۲۴۸‌ میلیارد تومان پول حقیقی، نفس بازار را برید. در همان روز، یک هزار و ۲۵۰‌ میلیارد تومان نقدینگی تازه روانه صندوق‌های درآمد ثابت شد و ۶۶۰‌میلیارد تومان دیگر به سمت صندوق‌های طلا رفت.

صبح دوشنبه، شاخص کل ۳۷‌هزار واحد دیگر افت کرد و به سه‌ میلیون‌ و ۱۱۴‌هزار رسید. سه‌شنبه صبح شاخص با جهش ۲۱‌هزار واحدی آغاز شد؛ تا پایان معاملات، شاخص هشت‌هزار واحد افت کرد و در عدد سه‌میلیون‌ و ۱۰۶‌هزار واحد ایستاد.

۲۱ آبان، چهارمین روز متوالی ریزش بود. شاخص کل با هشت‌هزار واحد افت دیگر، به سه‌میلیون‌ و ۹۸‌هزار واحد رسید؛ پایین‌تر از مرز روانی سه‌میلیون‌و۱۰۰‌هزار.

هم‌زمان، خروج ۹۳۳‌میلیارد تومان پول حقیقی از سهام ثبت شد و دارایی‌ها راه صندوق‌های طلا و سهامی را در پیش گرفتند؛ تنها در یک روز، ۵۴۰‌ میلیارد تومان پول وارد صندوق‌های طلایی شد.

به‌گفته‌ سید فرهنگ حسینی، ریزش اخیر بازتاب طبیعی رشد تند ۲ ماهه‌ گذشته بود که شاخص را به سقف تاریخی اردیبهشت رساند. هم‌زمانی این افت با تدوین بودجه و نگرانی از نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و گاز صنایع فولادی، موتور اصلی فشار فروش را فعال کرد.

وی تاکید کرد که رشد اخیر طلا و دلار، بخشی از نقدینگی را به سمت بازارهای موازی برده است، اما عملکرد گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌ها همچنان مثبت است.

پنج روز التهابِ بورس، یادآور یک حقیقت است: سقوط واقعی از دست‌دادنِ اعتماد است، نه افت شاخص.