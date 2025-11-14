میلی صفحه خبر لوگو بالا
چرا ترامپ کبودی دست راستش را پنهان کرد؟

تلاش رئیس‌جمهور آمریکا برای پنهان کردن کبودی روی دست راستش در جلسه‌ای روز چهارشنبه بار دیگر به سوژه رسانه‌ها تبدیل شد.
کد خبر: ۱۳۴۰۱۲۵
| |
327 بازدید
چرا ترامپ کبودی دست راستش را پنهان کرد؟

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور 79 ساله آمریکا، روز چهارشنبه با امضای یک قانون بودجه موقت در کاخ سفید، طولانی‌ترین تعطیلی دولت فدرال در تاریخ ایالات متحده را پس از 43 روز پایان داد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، این لایحه که ابتدا در سنا با اختلاف اندک تصویب شده بود، روز چهارشنبه نیز با 222 رأی موافق در برابر 209 رأی مخالف در مجلس نمایندگان به تصویب رسید. ترامپ در مراسم امضا، تعطیلی دولت را «بسیار دردناک» توصیف کرد و گفت فعالیت‌های دولت از این پس به حالت عادی بازمی‌گردد.

در زمان امضای این قانون در دفتر بیضی کاخ سفید، توجه رسانه‌ها به موضوعی دیگر نیز جلب شد: تلاش آشکار رئیس‌جمهور برای پنهان کردن کبودی قابل توجه روی دست راستش. دوربین‌ها نشان دادند ترامپ دست راست خود را زیر میز یا پشت پوشه لایحه پنهان می‌کرد. این کبودی که ماه‌هاست در رویدادهای عمومی دیده می‌شود، بار دیگر باعث طرح پرسش‌هایی درباره وضعیت جسمی او شده است.

این نخستین بار نیست که ترامپ سعی می‌کند این کبودی را از دید عموم مخفی نگه دارد. در مراسمی در اقامتگاه مارالاگو در ایالت فلوریدا، دست او پوشیده از لایه‌ای ضخیم آرایش دیده شده بود و برخی تصاویر گذشته نیز نشان می‌دهد که او با مشت کردن دست، قرار دادن آن پشت سکو یا پوشاندن آن با دست چپ تلاش کرده است از دیده شدن این علامت بنفش‌رنگ جلوگیری کند. با وجود این تلاش‌ها، عکاسان بارها موفق به ثبت آن شده‌اند.

کاخ سفید نگرانی‌ها را بی‌اهمیت خوانده است. کارولین لیویت، سخنگوی مطبوعاتی، پیش‌تر در پاسخ به پرسش‌ها درباره این کبودی گفته بود که این علامت ناشی از «تحریک خفیف بافت نرم» به دلیل دست دادن‌های مکرر و مصرف آسپرین است. به گفته او، مصرف آسپرین بخشی از برنامه استاندارد پیشگیری قلبی‌عروقی در رئیس‌جمهور است.

علاوه بر این موضوع، در ماه‌های اخیر رفتارهای جسمانی ترامپ نیز زیر ذره‌بین رفته است. در ماه اوت، هنگام استقبال از ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در پایگاه نظامی مشترک المندورف در آلاسکا، فیلم‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد ترامپ هنگام قدم زدن روی فرش قرمز تعادل خود را از دست می‌دهد و از مسیر منحرف می‌شود. این نوع راه رفتن در چند رویداد دیگر نیز مشاهده شد. استیون چونگ، رئیس ارتباطات کاخ سفید، در واکنش به این انتقادها، گزارش‌ها درباره عدم تعادل ترامپ را «غلط» دانست و از منتقدان به تندی انتقاد کرد.

پس از امضای قانون بودجه موقت نیز ترامپ به‌ظاهر آماده پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران بود، اما تنها یک دقیقه صحبت کرد و بدون پاسخ‌گویی درباره ایمیل‌های تازه منتشرشده مرتبط با پرونده جفری اپستین، سرمایه‌دار جنجالی، اتاق را ترک کرد. این ایمیل‌ها همان روز توسط کمیته نظارت مجلس نمایندگان منتشر شده بود. کاخ سفید هنوز واکنشی رسمی به پرسش‌های مطرح‌شده درباره این موضوع نشان نداده است.

در روزهای اخیر، ترامپ در جریان یک رویداد ورزشی نیز دیده شد؛ او در استادیوم نورث‌وست در ایالت مریلند برای تماشای بازی تیم فوتبال آمریکایی واشنگتن کامندرز حضور یافت. این نخستین حضور یک رئیس‌جمهور در یک بازی عادی لیگ فوتبال آمریکا پس از حدود پنج دهه بود. در تصاویر ثبت‌شده از او در این رویداد نیز دست راستش هنگام گرفتن قاب پیراهن اهدایی تیم، بار دیگر توجه‌ها را به کبودی روی دستش جلب کرد.

با وجود آنکه ترامپ در این نوبت از آرایش غلیظ برای پوشاندن کبودی استفاده نکرده بود، گزارش‌ها حاکی از آن است که این کبودی ماندگار و تلاش‌های پی‌درپی او برای پنهان کردن آن همچنان به پرسش‌هایی درباره وضعیت سلامتی رئیس‌جمهور دامن می‌زند؛ پرسش‌هایی که کاخ سفید تاکنون پاسخی روشن برای آنها ارائه نکرده است.

