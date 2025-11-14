میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

صدور کیفرخواست برای شهرداری فریدونکنار

رئیس کل دادگستری مازندران از صدور کیفرخواست در پرونده فساد اداری سازمان یافته سه عضو شورای شهر، ۲ کارمند شهرداری فریدوکنار و همچنین پنج فرد مرتبط و پیمانکار به اتهام اخذ رشوه و پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۰۱۱۵
| |
758 بازدید

صدور کیفرخواست برای شهرداری فریدونکنار

عباس پوریانی روز جمعه اظهار کرد: در پی وصول گزارش اولیه در سال گذشته از سوی سازمان اطلاعات سپاه استان، با دستور ویژه دادستان فریدوکنار و تشکیل پرونده در یکی از شعب دادسرای شهرستان، متهمان احضار و پس از استماع دفاعیات، قرار تامینی متناسب از نوع وثیقه برای آنها صادر شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، از سوی دادستانی شهرستان فریدوکنار برای متهمین، قرار نظارت قضایی به مدت ۲ ماه مبنی بر ممنوعیت از فعالیت در پست سازمانی مربوطه نیز صادر شد.

وی افزود: پس از تکمیل تحقیقات و بررسی دفاعیات متهمین، برای ۱۰ نفر از جمله ۳ عضو شورای شهر، ۲ کارمند شهرداری و ۵ نفر از پیمانکاران و سازندگان به اتهام‌های اخذ و پرداخت رشوه، سوء استفاده از پست و موقعیت شغلی و پولشویی و واسطه‌گری در اخذ رشوه قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شد.

رئیس کل دادگستری مازندان خاطرنشان کرد: در راستای ماده هفت قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مراتب تعلیق از اشتغال کارکنان شهرداری و اعضای شوری شهر نیز از سوی دادستانی فریدونکنار به ادارات مربوطه اعلام شده است.

پوریانی تاکید کرد: برخورد دستگاه قضای استان مازندران با هرگونه مولفه فساد که موجب تضییع حقوق مردم و بیت المال شود، جدی قاطع، قانونی و بدون اغماض خواهد بود.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کیفرخواست فریدونکنار شهرداری فساد پولشویی قوه قضاییه
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
صدور قرار جلب و کیفرخواست برای ۶ دلال ارزی
شهرداری‌ها چگونه مانع از اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان شده اند؟
متهمی که تمکن مالی ضعیفی داشت، اما از او هزاران میلیارد تومان اموال منقول و غیرمنقول کشف شد/ خرید کارخانه ۵۵ میلیاردی به قیمت ۹۵ میلیارد و خارج کردن مابه‌التفاوت از حساب موسسه
شناسایی ۴۰۰ مظنون به پولشویی در کشور
مسیر انتقال پول‌های کثیف مسدود می‌شود
کیفرخواست «میلاد حاتمی» صادر شد
صدور کیفرخواست پرونده چای دبش
پرواز را به خاطر بسپار، پرنده خوردنی است!
حناچی: اجازه بروز فساد در شهرداری را ندهید
کیفرخواست پرونده حادثه متروپل آبادان صادر شد
جزئیات تازه از بازداشت همزمان ۵ عضو شورای نسیم‌شهر
تنها ۱ درصد تخلف در دستگاه قضایی کشور وجود دارد
دستگیری عضو شورای شهرقدس همراه یک مدیر شهرداری
صدور کیفرخواست برای پرونده عبدالرضا داوری
کیفرخواست «سپیده رشنو» ابلاغ شد
راه جدید فیفا برای مبارزه با فساد و پولشویی
کیفرخواست فائزه هاشمی صادر شد
محسنی اژه‌ای: فساد پدیده‌ای مسری است
خودکشی 2 جوان در فریدونکنار
تعطیلی بازار شکارچیان پرندگان در «فریدونکنار»
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۲۲ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۲ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۶ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۷ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۷۶ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005ccl
tabnak.ir/005ccl