جاده چالوس یکطرفه می‌شود!

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران گفت: تردد در محور چالوس ـ کرج و آزادراه تهران ـ شمال به صورت دوطرفه در جریان است.
کد خبر: ۱۳۴۰۰۹۴
جاده چالوس یکطرفه می‌شود!

علی صادقی از وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان خبر داد و اظهار داشت: تردد در محور چالوس کرج و آزادراه تهران شمال هم‌اکنون به صورت دوطرفه در جریان است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی با اشاره به حجم ترافیک این محور افزود: در محور چالوس، از محدوده سیاه بیشه به سمت میانک ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

صادقی همچنین وضعیت سایر محورهای استان را عادی اعلام کرد و گفت: تردد در محورهای هراز، سوادکوه و کیاسر به صورت عادی، روان و دوطرفه برقرار است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران درباره وضعیت جوی نیز تصریح کرد: تاکنون هیچ‌گونه مداخله جوی خاصی در محورهای استان گزارش نشده است.

محدودیت‌های ترافیکی از ظهر چهارشنبه در راه‌های مازندران شروع شد صبح شنبه ادامه دارد و محور کندوان آزادراه تهران شمال در صورت بار ترافیکی از بعد از ظهر امروز با دستور پلیس راه یکطرفه می‌شود.
 

چالوس کندوان راهداری وضعیت راه ها جاده های شمالی ترافیک جاده خبر فوری محدودیت های ترافیک
