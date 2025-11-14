میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جنجال جدید آمریکا درباره حامیان فلسطین

دولت آمریکا ۴ گروه اروپاییِ ضد فاشیستی و از حامیان فلسطین را در لیست گروههای تروریستی ویژه خود قرار داد.
کد خبر: ۱۳۴۰۰۹۳
| |
287 بازدید
جنجال جدید آمریکا درباره حامیان فلسطین
دولت دونالد ترامپ روز پنجشنبه چهار گروه اروپایی را به دلیل ارتباط با جنبش چپ‌گرای «آنتیفا» در فهرست «تروریست‌های به‌طور ویژه تعیین‌شده» قرار داد؛ اقدامی که گام دیگری در راستای کارزار ترامپ برای از بین بردن کردن این شبکه ضد فاشیستی تلقی می‌شود.
 
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ گروه‌های تحریم‌شده عبارت‌اند از: آنتیفا اُست(Antifa Ost) در آلمان فدراسیون آنارشیست غیررسمی/جبهه انقلابی بین‌المللی (FAI/FRI) در ایتالیا عدالت پرولتری مسلح در یونان دفاع طبقاتی انقلابی در یونانبه گزارش الجزیره، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود در این زمینه اعلام کرد که این چهار گروه از ۲۰ نوامبر در فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» نیز قرار خواهند گرفت.
 
واشنگتن مدعی است این گروه‌ها طی سال‌های اخیر در اروپا دست به مجموعه‌ای از اقدامات خشونت‌آمیز زده‌اند؛ از جمله حمله علیه سرمایه‌داری، دولت‌های راست‌گرا و همچنین در حمایت از «مسئله فلسطین».
 
وزارت خارجه آمریکا هشدار داد که هر فرد یا نهادی در ایالات متحده که با این گروه‌ها همکاری یا معامله‌ای انجام دهد، ممکن است با تحریم‌های ثانویه مواجه شود.
در این بیانیه آمده است، «افرادی که در برخی فعالیت‌ها یا معاملات با این سازمان‌ها مشارکت کنند، خود را در معرض خطر تحریم قرار می‌دهند.»
با این حال، منتقدان دولت ترامپ می‌گویند که این دولت تعریف «تروریسم» را به‌طور بی‌سابقه‌ای گسترش داده است.ترامپ پیش‌تر نیز برچسب «تروریست» را به کارتل‌های مواد مخدر، باندهای آمریکای لاتین و جنبش آنتیفا زده بود؛ در حالی که تعریف سنتی تروریسم معمولاً شامل گروه‌هایی می‌شود که برای اهداف سیاسی از خشونت سازمان‌یافته استفاده می‌کنند.این اقدام، بحث‌های تازه‌ای را درباره سیاسی شدن ابزار تحریم و لیست تروریستی در واشنگتن برانگیخته است.
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ فلسطین تروریستی اروپا آنتیفا خبر فوری تحریم گروه تروریستی واشنگتن
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترامپ خواستار تحریم اقتصادی چین توسط اروپا شد
اعتراف دوباره ترامپ بر ناامنی واشنگتن
ترامپ: یهود ستیزی عامل تیراندازی واشنگتن است
انگلیس بسته سنگین تحریمی را علیه روسیه اعمال کرد
ماجرای طرح های حمله اسرائیل به ایران
نیکی هیلی از لیست ترامپ خط خورد
پیام سیدحسن خمینی به اقدامات ترامپ
ترامپ به‌دنبال برقراری مجازات اعدام در واشنگتن
فهرست چهره‌های تروریستی اسرائیل منتشر شد
محرومیت ترامپ از ریاست‌جمهوری؟
بقائی: تحریم‌های جدید علیه ایران نشان دیگری از دشمنی آمریکاست
دونالد ترامپ تئوری توطئه «کیو انان» را رد نکرد
ترامپ هتل لوکس واشنگتن را واگذار می‌کند
واشنگتن با تحریم ایران اعتبار دلار را تضعیف کرد
داعش ازسرگیری حملات در اروپا را خواستار شد
داعش بروشوری درباره راه‌های ترور رهبران جهان منتشر کرد
ترامپ، عامل چین در واشنگتن
فرمان ترامپ برای سرکوب بیشتر گروه چپ‌گرای «آنتیفا»
واشنگتن بار دیگر خریداران نفت ایران را به تحریم تهدید کرد
ترامپ، اردوغان را رهبری «قدرتمند و سرسخت» توصیف کرد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۲۲ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۲ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۶ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۷ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۷۶ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005ccP
tabnak.ir/005ccP