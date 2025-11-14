جنجال جدید آمریکا درباره حامیان فلسطین

دولت دونالد ترامپ روز پنجشنبه چهار گروه اروپایی را به دلیل ارتباط با جنبش چپگرای «آنتیفا» در فهرست «تروریستهای بهطور ویژه تعیینشده» قرار داد؛ اقدامی که گام دیگری در راستای کارزار ترامپ برای از بین بردن کردن این شبکه ضد فاشیستی تلقی میشود.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ گروههای تحریمشده عبارتاند از: آنتیفا اُست(Antifa Ost) در آلمان فدراسیون آنارشیست غیررسمی/جبهه انقلابی بینالمللی (FAI/FRI) در ایتالیا عدالت پرولتری مسلح در یونان دفاع طبقاتی انقلابی در یونانبه گزارش الجزیره، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود در این زمینه اعلام کرد که این چهار گروه از ۲۰ نوامبر در فهرست «سازمانهای تروریستی خارجی» نیز قرار خواهند گرفت.
واشنگتن مدعی است این گروهها طی سالهای اخیر در اروپا دست به مجموعهای از اقدامات خشونتآمیز زدهاند؛ از جمله حمله علیه سرمایهداری، دولتهای راستگرا و همچنین در حمایت از «مسئله فلسطین».
وزارت خارجه آمریکا هشدار داد که هر فرد یا نهادی در ایالات متحده که با این گروهها همکاری یا معاملهای انجام دهد، ممکن است با تحریمهای ثانویه مواجه شود.
در این بیانیه آمده است، «افرادی که در برخی فعالیتها یا معاملات با این سازمانها مشارکت کنند، خود را در معرض خطر تحریم قرار میدهند.»
با این حال، منتقدان دولت ترامپ میگویند که این دولت تعریف «تروریسم» را بهطور بیسابقهای گسترش داده است.ترامپ پیشتر نیز برچسب «تروریست» را به کارتلهای مواد مخدر، باندهای آمریکای لاتین و جنبش آنتیفا زده بود؛ در حالی که تعریف سنتی تروریسم معمولاً شامل گروههایی میشود که برای اهداف سیاسی از خشونت سازمانیافته استفاده میکنند.این اقدام، بحثهای تازهای را درباره سیاسی شدن ابزار تحریم و لیست تروریستی در واشنگتن برانگیخته است.