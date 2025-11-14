میلی صفحه خبر لوگو بالا
وزیر راه به یک شرط استیضاح نمی‌شود

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از وضعیت نامطلوب جاده‌های کردستان و وقوع تصادفات متعدد در محورهای مواصلاتی استان گفت: اگر سفر وزیر راه و شهرسازی به کردستان منجر به حل مشکلات جاده‌ای و زیرساختی نشود، استیضاح وزیر به قوت خود باقی خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۴۰۰۷۶
| |
363 بازدید
وزیر راه به یک شرط استیضاح نمی‌شود

محمدرسول شیخی‌زاده، نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تابناک در استان کردستان، درباره سفر فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، به استان کردستان، با اشاره به پایین‌بودن سطح راه‌های استان نسبت به میانگین کشور افزود: متأسفانه وضعیت جاده‌های مواصلاتی کردستان - اعم از مسیرهای زمینی و هوایی -بسیار نامطلوب است.

وی افزود: در جلسه امروز نیز عرض کردم که میانگین شاخص‌های راه در کردستان از بسیاری استان‌ها پایین‌تر است. ما هنوز در برخی مناطق راه‌های آسفالته نداریم، در حالی که در استان‌های دیگر همه مسیرها نه‌تنها آسفالت بلکه استانداردسازی شده‌اند.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقاط حادثه‌خیز متعدد در محورهای استان تاکید کرد: در مسیرهای دو بانده از جمله گردنه صلوات‌آباد و گردنه همه‌کسی، همچنان شاهد تصادفات مرگبار هستیم. همین چند ماه گذشته، جوانان‌مان را در همین محورهای غیراستاندارد از دست داده‌ایم. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، عملاً مردم ما بهای سنگینی بابت عقب‌ماندگی زیرساختی استان می‌پردازند.

وی، با تأکید بر ضرورت اختصاص اعتبارات ویژه ملی اظهار کرد: با منابع استانی نمی‌توان کاری از پیش برد. باید منابع ملی ویژه، جهشی و با تبعیض مثبت برای استان‌های کمترتوسعه‌یافته‌ای مانند کردستان تخصیص یابد. امیدوارم این سفر وزیر راه تلنگری باشد برای توجه بیشتر دولت و وزارتخانه‌های مرتبط به وضعیت راه‌های کردستان. ما نیز در مجمع نمایندگان، پیگیری مستمر خواهیم داشت تا این وعده‌ها از مرحله حرف به عمل برسد.

شیخی‌زاده، در بخش دیگری از سخنانش به موضوع استیضاح وزیر راه و شهرسازی اشاره کرد و یادآور شد: من یکی از امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر هستم. پیش از این، امضا نکرده بودم، اما پس از وقوع تصادفات متعدد در محورهای قروه به دلبران، دهگلان به بلبان‌آباد، و قروه به همدان، تصمیم گرفتم قاطعانه پای این مطالبه بایستم.

وی با بیان اینکه هنوز هم بر امضای خود پایبندم و منتظریم تا هیات‌رئیسه مجلس این موضوع را اعلام وصول کند، اضافه کرد: اگر این سفر منجر به حل مشکلات شود، از وزیر تشکر خواهیم کرد، اما اگر نه، استیضاح به قوت خود باقی است.

وی، در پایان خاطرنشان کرد: به‌هیچ‌وجه نباید از پیگیری دست برداریم. اگر مطالبه‌گری نکنیم، وضعیت همین خواهد ماند. امروز کردستان در کانون توجه دولت قرار گرفته و این فرصت باید به‌خوبی برای توسعه زیرساخت‌های استان مورد استفاده قرار گیرد.

