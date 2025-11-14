بازار ارز و طلا، پس از یک ماه آرامش نسبی، در سومین هفته آبان با موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها مواجه شد؛ روندی که نه‌تنها دلار و یورو را به بالاترین سطوح ماهانه رساند، بلکه با جهش قیمت سکه و طلا نیز مواجه شد.

جهش نرخ دلار و یورو پس از یک ماه ثبات/ سیگنال جهانی طلا به بازار تهران رسید

نگاهی به روند هفتگی بازار ارز و طلا

در سومین هفته آبان، بازار ارز و طلا تهران با موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها روبه‌رو شد؛ موجی که پس از دوره‌ای ثبات، بار دیگر فضای معاملات را تحت تأثیر قرار داد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ تحلیل داده‌های شش روز کاری بازار نشان می‌دهد نرخ ارزهای شاخص، از جمله دلار و یورو، و همچنین بهای طلا و سکه، همگی با صعود محسوس همراه بوده‌اند.

عبور دلار و یورو از محدوده امن و ثبت رکورد جدید

دلار آمریکا که در هفته‌های پیش عمدتاً در محدوده زیر ۱۱۰ هزار تومان تثبیت شده بود، ابتدای هفته را با رقم ۱۰۷ هزار تومان آغاز کرد. با این حال، در دو روز پایانی هفته، روند صعودی شتاب گرفت و نرخ دلار آزاد تا مرز ۱۱۳ هزار تومان پیش رفت. در نهایت، بازار روز پنج‌شنبه را با قیمت ۱۱۲ هزار تومان به پایان رساند؛ نرخی که نسبت به هفته گذشته حدود ۴ هزار تومان افزایش نشان داد و پس از یک ماه بار دیگر ثبت شد. (نمودار زیر تغییرات یک ماهه دلار آمریکا در بازار آزاد را نشان می دهد)

فعالان بازار افزایش ناگهانی دلار را به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و اختلال در توازن عرضه‌ و تقاضا نسبت می‌دهند. برخی تحلیل‌گران هشدار می‌دهند با تداوم سیاست‌های فعلی، امکان صعود دلار تا محدوده ۱۱۵ هزار تومان در هفته آینده وجود دارد؛ سناریویی که پیامدهای گسترده‌ای برای سایر بازارها خواهد داشت.

افزایش نرخ یورو نیز چشمگیر بود؛ این ارز از سطح ۱۲۴,۸۰۰ تومان پایان هفته قبل به ۱۳۰ هزار تومان در پایان هفته جاری رسید، رقمی که آخرین بار در اواسط مهرماه ثبت شده بود. (نمودار زیر مربوط به تغییرات یک ماهه یورو)

درهم امارات، ارز محبوب فعالان تجاری، نیز از ۲۹,۳۶۰ تومان به ۳۰,۵۰۰ تومان جهش کرد. این تحولات صعودی، بیانگر جو ناآرام حاکم بر کلیت بازار ارز است.

از بازار رسمی ارز چه خبر؟

در هفته ای که گذشت، بازار رسمی و توافقی ارز نیز از موج افزایشی بی‌نصیب نماند. نرخ هر اسکناس دلار آمریکا در مرکز مبادله با رشد تقریبی ۷۰۰ تومان به ۷۳,۳۵۲ تومان رسید. نرخ حواله دلار در بازار ارز تجاری نیز با رشد ۶۷۰ تومانی به ۷۱,۲۱۵ تومان صعود کرد. چنین افزایشی بی‌درنگ بر بهای کالاهای وارداتی اثرگذار خواهد بود و فشار مضاعفی بر شاخص‌های تورم وارد می‌کند. نرخ یورو مبادله‌ای نیز با رشد ۱,۶۰۰ تومانی تا رقم ۸۵,۰۲۲ تومان پیش رفت و حواله آن نیز با افزایش بیش از ۱,۵۰۰ تومان در سطح ۸۲,۵۴۶ تومان معامله شد.

طلا و سکه صعودی شدند

در کنار نوسان ارز، بازار طلا و سکه نیز به دور جدید افزایش قیمت‌ها وارد شد. بهای جهانی طلا که هفته پیش زیر ۴۰۰۰ دلار تثبیت شده بود، این هفته با جهش چشمگیر بیش از ۴۲۰۰ دلار روبه‌رو شد. این رویداد جهانی، همراه با افزایش نرخ ارز داخلی، موجب رشد سریع قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (سکه امامی) تا سطح ۱۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شد؛ رشدی بیش از هشت میلیون تومان نسبت به هفته قبل. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با افزایش ۹۶۰ هزار تومانی در پایان هفته به رقم ۱۱ میلیون و ۴۴۴ هزار تومان رسید؛ شاخصی که تأییدکننده تاثیر متقابل ارز و طلا و اثرپذیری شدید بازار داخلی از تحولات اقتصادی بین‌المللی است.

بازار چشم انتظار تصمیمات ارزی بانک مرکزی

افزایش چند‌کاناله نرخ‌ها، ریشه در سیاست‌های ارزی فعلی بانک مرکزی، اختلالات عرضه و تقاضا و فضای بی‌اطمینان اقتصادی دارد. ادامه‌ی این روند، مخاطره‌ی افزایش مجدد نرخ ارز و طلا و اثرپذیری شدید شاخص‌های معیشتی را به‌دنبال خواهد داشت. آیا بانک مرکزی در هفته‌های آینده قادر به مهار این روند افزایشی دلار خواهد بود یا باید در انتظار رکوردهای تازه‌ قیمتی باشیم؟