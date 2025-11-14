میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چرا جیغ زدن مد شده است؟

پدیده نوظهور جیغ زدن گروهی در آمریکا و اروپا مورد توجه قرار گرف است!
کد خبر: ۱۳۴۰۰۰۱
| |
558 بازدید
چرا جیغ زدن مد شده است؟

به گزارش تابناک؛ مردم در فضا‌های عمومی یا خصوصی جمع می‌شوند تا برای چند دقیقه با صدای بلند فریاد بزنند و احساسات سرکوب‌شده مانند خشم، اضطراب، غم و ناامیدی خود را تخلیه کنند.

این پدیده گاهی الهام گرفته از تراژدی‌های یونانی مانند نمایشنامه «الکترا» است، جایی که شخصیت اصلی با فریاد و ناله به بی‌عدالتی و درد خود واکنش نشان می‌دهد.

فریاد زدن جمعی امکان تجربهٔ همبستگی و رهاسازی روانی را فراهم می‌کند و می‌تواند هم نوعی هیجان و لذت بدون پیامد باشد و هم نشانه‌ای از ناامیدی نسبت به جهان پر از خشونت، فجایع و ناعدالتی.

این پدیده نشان می‌دهد انسان‌ها به دنبال راهی برای بیان احساسات عمیق خود در دنیای پیچیده و پراضطراب امروز هستند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
جیغ جیغ زدن آمریکا اروپا فریاد
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۹۷ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۶ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۷ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cav
tabnak.ir/005cav