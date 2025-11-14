تست و بررسی تویوتا کرولا ۲۰۲۵ در جزیره کیش

جزیره کیش که روزی به خودروهای لوکس و برند حاضر در آن معروف بود ، از کادیلاک تا بنز ، الان باید خوشحال باشیم که تویوتا های ساخت چین به این جزیره زیبا بازگشته اند . و کرولا که روزی نماد یک خودرو اقتصادی و سخت جان بود حالا تعبیر دیگری از خود به نمایش گذاشته است .

در این قسمت از تست و بررسی خودرو در "ماشین‌کلیک" تابناک ، به سراغ خودروی تویوتا کرولا مدل ۲۰۲۵ ساخت جوینت‌ونچر تویوتا و فاو رفته‌ایم. این خودرو که در چین تولید می‌شود، به جزیره‌ی کیش آمده تا این جزیره، پس از سال‌ها ممنوعیت ورود خودرو‌های جدید، دوباره طعم «نو بودن» و زیبایی طراحی مدرن را تجربه کند.

کرولا ۲۰۲۵ نسخه‌ای است که بر پایه پلتفرم جدید TNGA-C توسعه یافته و در همکاری مستقیم میان غول خودروسازی شرق آسیا و شربک چینی اش یعنی FAW و Toyota شکل گرفته است. در ظاهر، زبان طراحی نسل جدید کاملاً در جهت تهاجمی‌تر شدن و مدرن‌تر شدن حرکت کرده؛ جلوپنجره عریض، چراغ‌های باریک LED، و خط بدنه کشیده‌ای که خودرو را بزرگ‌تر از نسل‌های پیش نشان می‌دهد.

در این ویدیو، ما این خودرو را در جاده‌های جنوبی جزیره، کنار ساحل و در مسیر‌های شهری کیش به چالش کشیده‌ایم تا ببینیم عملکرد واقعی آن در شرایط آب‌و‌هوایی گرم و مرطوب چگونه است. ما همه‌چیز را بررسی کرده‌ایم تا شما تصویر دقیقی از کرولا ۲۰۲۵ ساخت تویوتا و فاو داشته باشید. شما را به دیدن این ویدیو دعوت می کنیم :

در بخش فنی، این نسخه از کرولا به یک موتور ۱.۸ لیتری هیبریدی مجهز است که با همکاری موتور الکتریکی، مجموعاً ۱۳۸ اسب‌بخار قدرت و ۱۸۰ نیوتن‌متر گشتاور تولید می‌کند. انتقال نیرو از طریق گیربکس e-CVT انجام می‌شود و شتاب صفر تا صد آن در حدود ۱۰.۵ ثانیه ثبت شده است. مصرف سوخت ترکیبی نیز به‌طور میانگین حدود ۴.۳ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است؛ عددی که برای رانندگی روزمره در شهر و جاده‌های کوتاه‌مدت ایده‌آل به‌نظر می‌رسد.

در نسخه‌های بالاتر، سیستم ایمنی Toyota Safety Sense ۳.۰ شامل ترمز اضطراری خودکار، کنترل خطوط حرکتی، هشدار تصادف و کروز کنترل هوشمند نیز در دسترس قرار دارد. فضای کابین هم با طراحی مینیمال و نمایشگر ۱۲.۳ اینچی در مرکز داشبورد، حس لوکس‌تری نسبت به نسل قبل ایجاد کرده است.

اما مهم‌تر از همه، بازگشت خودرو‌های نو و جهانی به خاک جزیره کیش، خود خبری خوش برای دوست‌داران خودرو در ایران است. حالا که یکی از جدیدترین محصولات بازار چین و ژاپن به این جزیره رسیده، می‌توان گفت دریچه‌ای تازه به سمت دنیای خودرو‌های مدرن دوباره باز شده است.