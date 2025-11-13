میلی صفحه خبر لوگو بالا
طراح استیضاح وزیر صمت در گفتگو با تابناک:

محورهای 9 گانه استیضاح وزیر صمت / امور وزارتخانه باید توسط فردی صنعتی تمشیت شود

عثمان سالاری؛ طراح استیضاح وزیر صمت، گفت: این طرح در 9 محور تدوین شده و امیدوارم که به نتیجه قطعی منتهی و سکانداری این وزارتخانه به دست فردی صنعتی بیفتد و امور به درستی تمشیت و اداره شود.
کد خبر: ۱۳۳۹۹۶۹
| |
2253 بازدید
|
۷

طرح استیضاح وزیر صمت در 9 محور تدوین شد / امورات وزارتخانه باید توسط فردی صنعتی تمشیت شود

عثمان سالاری؛ طراح استیضاح سید محمد اتابک؛ وزیر صمت در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با طرح استیضاح سید محمد اتابک، اظهار کرد: بنده طراح استیضاح وزیر صمت هستم و این طرح مورد استقبال خوب نمایندگان قرار گرفت.

طرح استیضاح اتابک در 9 محور تدوین شده است

وی با بیان اینکه طرح استیضاح وزیر صمت در 9 محور تدوین شده است، افزود: محورهای این طرح عبارتند از نقض عدالت اجتماعی و گسترش فقر تولیدی، سوء مدیریت در تنظیم بازار و بی ثباتی سیاست‌های قیمتی، استمرار انحصار و فساد ساختاری در صنعت خودرو، ضعف راهبردی در بخش معذن و بی توجهی به عدالت سرزمینی، فساد اداری، تعارض منافع و انتصابات غیر تخصصی، بی توجهی به شفافیت مالی و الزامات مبارزه با پولشویی، انحراف از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تولید دانش بنیان، رکود صادرات و ضعف دیپلماسی صنعتی و تجاری، سوء تدبیر در حکمرانی صنعتی و ناتوانی در نوسازی ساختار مدیریتی وزارتخانه. 

امیدوارم که این طرح استیضاح منتهی به نتیجه قطعی و مطلوب شود و سکانداری این وزارتخانه توسط یک شخصیت نخبه، نابغه و صنعتی کشور تمشیت و اداره شود.

طراح استیضاح وزیر صمت گفت: امیدوارم که این طرح استیضاح منتهی به نتیجه قطعی و مطلوب شود و سکانداری این وزارتخانه توسط یک شخصیت نخبه، نابغه و صنعتی کشور تمشیت و اداره شود.

سالاری در ارتباط با تعداد امضاهای جمع شده برای این طرح استیضاح تصریح کرد: تاکنون 38 امضا برای استیضاح وزیر صمت از سوی نمایندگان جمع آوری شده و تعداد امضاها افزایش می یابد.

وی با انتشار بیانیه ای دلایل خود برای استیضاح اتابک، وزیر صمت را تشریح کرده است.

در این بیانیه، مجموعه‌ای از انتقادات و استدلال‌ها مطرح شده که نشان‌دهنده نگرانی جدی نسبت به عملکرد وزارت صمت است.

مهم‌ترین محورهای این بیانیه عبارت‌اند از: - استناد به قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس تأکید بر اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی و مواد ۲۱۱ تا ۲۱۵ آیین‌نامه داخلی مجلس برای مشروعیت‌بخشی به اقدام استیضاح. - انتقاد از مدیریت وزارت صمت - سوءمدیریت آشکار در اداره وزارتخانه - فقدان شفافیت اقتصادی - انحصارگرایی در صنعت خودرو به سود چند شرکت خاص - بی‌توجهی به بخش معدن و ترک فعل در حمایت از تولید ملی و تنظیم بازار - عمل نکردن به وظایف قانونی عدم تدوین و اجرای «سند راهبرد توسعه صنعتی کشور» در سال نخست برنامه هفتم توسعه، که به‌عنوان نشانه‌ای از بی‌برنامگی و ضعف سیاست‌گذاری صنعتی مطرح شده است. - بی‌ثباتی در بازار کالاهای اساسی ناتوانی وزارتخانه در کنترل قیمت‌ها و تأمین نیازهای ضروری مردم. - تعارض منافع و ضعف دیپلماسی اقتصادی انتقاد از انتصابات غیرشفاف و غیرحرفه‌ای و ناکارآمدی در تعاملات اقتصادی بین‌المللی. - خروج از مسیر قانون و تهدید منافع ملی تصمیمات جزیره‌ای و غیرکارشناسی که منافع ملی را در معرض خطر قرار داده است. - لزوم پاسخ‌گویی و حمایت از تولیدکنندگان تأکید بر اینکه مجلس در برابر نقض قانون و تضییع حقوق مردم سکوت نخواهد کرد و استیضاح را گامی در جهت احیای حاکمیت قانون و حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان داخلی می‌داند.

این بیانیه نشان می‌دهد که دلایل رأی مثبت به استیضاح وزیر صمت شامل سوءمدیریت، انحصارگرایی در صنعت خودرو، بی‌توجهی به بخش معدن، بی‌ثباتی در بازار کالاهای اساسی، تعارض منافع در انتصابات، ضعف دیپلماسی اقتصادی و عدم اجرای سیاست‌های کلیدی کشور است. هدف اصلی این اقدام، بازگرداندن وزارت صنعت، معدن و تجارت به مسیر قانون و حفظ منافع ملی عنوان شده است

روز گذشته، (چهارشنبه 21 آبان ماه) «مصطفی پوردهقان» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از کلید خوردن طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی نمایندگان مجلس با ۵۰ امضا خبر داد و از افزایش احتمالی آن طی روزهای آتی خبر داده بود. 
«مسائل مربوط به حوزه تولید و خودرو، افت تولید و استفاده‌نشدن از ظرفیت‌های بسیار خوب معدنی موجود در بسیاری از شهر‌های کشور، سیاست‌های کل وزارت صمت، نحوه قیمت‌گذاری‌ها و نبود حمایت کافی از بخش صنعت نیز از دیگر محور‌های این طرح استیضاح برشمرده شده بود.
برچسب ها
وزارت صمت اتابک محمد اتابک استیضاح عثمان سالاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
0
1
پاسخ
لغت (کلمه) عربی امور جمع امر است و امورات جمع جمع کلمه امر نادرست است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
2
2
پاسخ
وزارت علوم فراموش نشود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
0
6
پاسخ
وزیر جهاد کشاورزی، وزیر راه و وزیر صمت زندگی مردم و حقوق بگیران رانابود کردند و زودتر باید برکنار شوند. اگر مجلسیان نمایندگان واقعی مردم باشند نه وکیل الدوله دولت بی عملکرد و دولت خلق تورم های وحشتناک
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
1
5
پاسخ
متاسفانه ریئس جمهور توانایی اداره مملکت رو ندارن.
تورم، فساد و ... امان مردم رو بریده...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
0
2
پاسخ
ما همین را می گوییم وزیر راه باید یک بنگاهی یا انبوه ساز یا رانند تریلی یا نا خدا یا خلبان باشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
0
6
پاسخ
احتمالا تصویر خنده ایشون ب خیل مصرف کننده خودرو بی کیفیت و گران خودرو است،ک در یک روز ۱۶۰ میلیون گرون میشه و مصرف کننده مظلوم هاج واج از اینهمه سو مدیریت و اجحاف در حقش
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
0
6
پاسخ
تیم غیر تخصصی وزیر صمت بهترین دلیل گویای دلیل عزل ایشان است. ابراهیم شیخ با دکتری مدیریت دولتی و بدون یک روز تجربه کاری و اشنایی با محیط های صنعتی شده معاون صنایع عمومی؟!!!! . شخصی بنام فرهیدزاده چندسال است شده رییس سازمان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تو این شرایط شیر تو شیر بازار کجا هستند ؟!!! از روز اول هم وزیر صمت پیشنهادی رییس جمهور شانسی برای انتخاب نداشت. معلوم نشد چگونه بصورت کیلویی همه رای اعتماد اوردند؟!!!! الان هم نتیجه انتخاب های ناصواب داره تو زندگی مردم مثل یک غده سرطانی بدخیم سرباز میکنه. جلوی ضرر را هرچه زودتر بگیریم بهتره.
