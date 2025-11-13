محورهای 9 گانه استیضاح وزیر صمت / امور وزارتخانه باید توسط فردی صنعتی تمشیت شود

عثمان سالاری؛ طراح استیضاح سید محمد اتابک؛ وزیر صمت در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با طرح استیضاح سید محمد اتابک، اظهار کرد: بنده طراح استیضاح وزیر صمت هستم و این طرح مورد استقبال خوب نمایندگان قرار گرفت.
طرح استیضاح اتابک در 9 محور تدوین شده است
وی با بیان اینکه طرح استیضاح وزیر صمت در 9 محور تدوین شده است، افزود: محورهای این طرح عبارتند از نقض عدالت اجتماعی و گسترش فقر تولیدی، سوء مدیریت در تنظیم بازار و بی ثباتی سیاستهای قیمتی، استمرار انحصار و فساد ساختاری در صنعت خودرو، ضعف راهبردی در بخش معذن و بی توجهی به عدالت سرزمینی، فساد اداری، تعارض منافع و انتصابات غیر تخصصی، بی توجهی به شفافیت مالی و الزامات مبارزه با پولشویی، انحراف از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تولید دانش بنیان، رکود صادرات و ضعف دیپلماسی صنعتی و تجاری، سوء تدبیر در حکمرانی صنعتی و ناتوانی در نوسازی ساختار مدیریتی وزارتخانه.
طراح استیضاح وزیر صمت گفت: امیدوارم که این طرح استیضاح منتهی به نتیجه قطعی و مطلوب شود و سکانداری این وزارتخانه توسط یک شخصیت نخبه، نابغه و صنعتی کشور تمشیت و اداره شود.
سالاری در ارتباط با تعداد امضاهای جمع شده برای این طرح استیضاح تصریح کرد: تاکنون 38 امضا برای استیضاح وزیر صمت از سوی نمایندگان جمع آوری شده و تعداد امضاها افزایش می یابد.
وی با انتشار بیانیه ای دلایل خود برای استیضاح اتابک، وزیر صمت را تشریح کرده است.
در این بیانیه، مجموعهای از انتقادات و استدلالها مطرح شده که نشاندهنده نگرانی جدی نسبت به عملکرد وزارت صمت است.
مهمترین محورهای این بیانیه عبارتاند از: - استناد به قانون اساسی و آییننامه داخلی مجلس تأکید بر اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی و مواد ۲۱۱ تا ۲۱۵ آییننامه داخلی مجلس برای مشروعیتبخشی به اقدام استیضاح. - انتقاد از مدیریت وزارت صمت - سوءمدیریت آشکار در اداره وزارتخانه - فقدان شفافیت اقتصادی - انحصارگرایی در صنعت خودرو به سود چند شرکت خاص - بیتوجهی به بخش معدن و ترک فعل در حمایت از تولید ملی و تنظیم بازار - عمل نکردن به وظایف قانونی عدم تدوین و اجرای «سند راهبرد توسعه صنعتی کشور» در سال نخست برنامه هفتم توسعه، که بهعنوان نشانهای از بیبرنامگی و ضعف سیاستگذاری صنعتی مطرح شده است. - بیثباتی در بازار کالاهای اساسی ناتوانی وزارتخانه در کنترل قیمتها و تأمین نیازهای ضروری مردم. - تعارض منافع و ضعف دیپلماسی اقتصادی انتقاد از انتصابات غیرشفاف و غیرحرفهای و ناکارآمدی در تعاملات اقتصادی بینالمللی. - خروج از مسیر قانون و تهدید منافع ملی تصمیمات جزیرهای و غیرکارشناسی که منافع ملی را در معرض خطر قرار داده است. - لزوم پاسخگویی و حمایت از تولیدکنندگان تأکید بر اینکه مجلس در برابر نقض قانون و تضییع حقوق مردم سکوت نخواهد کرد و استیضاح را گامی در جهت احیای حاکمیت قانون و حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان داخلی میداند.
این بیانیه نشان میدهد که دلایل رأی مثبت به استیضاح وزیر صمت شامل سوءمدیریت، انحصارگرایی در صنعت خودرو، بیتوجهی به بخش معدن، بیثباتی در بازار کالاهای اساسی، تعارض منافع در انتصابات، ضعف دیپلماسی اقتصادی و عدم اجرای سیاستهای کلیدی کشور است. هدف اصلی این اقدام، بازگرداندن وزارت صنعت، معدن و تجارت به مسیر قانون و حفظ منافع ملی عنوان شده است