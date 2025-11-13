سیب ایرانی در سبد ۲۰ کشور دنیا

در نیمه نخست امسال بیش از ۲۰۴ هزار تن سیب ایرانی به ارزش ۸۲ میلیون دلار راهی بازار‌های جهانی شد. طبق آمار گمرک، عراق بزرگ‌ترین خریدار سیب ایران بوده و پس از آن پاکستان و امارات متحده عربی در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، براساس آمار‌های منتشر شده گمرک در نیمه نخست سال جاری ۲۰۴ هزار تن انواع سیب قرمز تازه و سایر سیب‌ها به ارزش۸۲ میلیون و ۲۱۶هزار دلار صادر شده است.

صادرات انجام شده به کشور‌های افغانستان، ازبکستان، فدراسیون روسیه، مغولستان، سریلانکا، قزاقستان، گرجستان، عراق، پاکستان، ترکمنستان، لیبی، سوریه، ترکیه، امارات متحده عربی، هند، تاجیکستان، کویت، فیلیپین، قطر و عمان بوده است.

عراق با خرید ۱۴۷هزارتن سیب به ارزش۵۶میلیون دلار اولین مشتری سیب ایران است.

پاکستان با خرید ۱۸هزار و ۷۰۰ تن به ارزش۷میلیون و ۲۹۲دلار و امارات متحده عربی با خرید ۱۰ هزار تن سیب به ارزش۸ میلیون و ۳۵۵ هزار دلار مشتریان دوم و سوم سیب ایرانی هستند.

پس از آن کشور‌های دیگر همچون ترکمنستان با خرید ۶۷۰۰تن به ارزش ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار دلار، سوریه با خرید ۲۴۷۴تن به ارزش۹۹۳هزار دلار، قزاقستان با خرید ۱۳۰۵ تن سیب به ارزش۵۲۶ هزار دلار، تاجیکستان با خرید هزار تن به ارزش۳۹۷ هزار دلار، ترکیه با خرید ۲۱هزارتن به ارزش۹۰ هزار دلار، عمان با خرید ۱۶۹۱ تن به ارزش ۷۴۰ هزار دلار، فدراسیون روسیه با خرید۶۹۳تن به ارزش۳۱۱هزار دلار، فیلیپین با خرید ۴۴تن به ارزش۲۵هزار دلار، قطر با خرید۴۱۴تن به ارزش۱۸۸هزار دلار، کویت با خرید ۳۴ تن به ارزش۱۵هزار دلار، گرجستان با خرید ۴۲ تن به ارزش۲۰هزار دلار و لیبی با خرید ۲۹۷تن به ارزش ۱۶۱ هزار دلار از دیگر خریداران سیب ایرانی هستند.

همچنین از ابتدای مهرماه تاکنون نیز ۵۲ هزارتن سیب به ارزش۳۴ میلیون دلار صادر شده است.