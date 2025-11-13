آیا شارژ سریع واقعاً به باتری گوشی شما آسیب می‌زند؟ یک آزمایش جامع دو ساله با ۴۰ گوشی هوشمند، سرانجام به این پرسش پربحث پاسخ داده است.

آیا شارژ سریع واقعاً به باتری گوشی شما آسیب می‌زند؟ یک آزمایش جامع دو ساله با ۴۰ گوشی هوشمند، سرانجام به این پرسش پربحث پاسخ داده است.

به گزارش تابناک به نقل از گجت نیوز؛ بحث داغ پیرامون سلامت باتری گوشی و تأثیر روش‌های شارژ بر آن، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی کاربران بوده است. در گذشته، تصور بر این بود که استفاده از شارژ سریع می‌تواند به مرور زمان ظرفیت باتری را کاهش داده و عمر مفید آن را کوتاه کند.

اکنون، نتایج یک بررسی دقیق و طولانی‌مدت، دیدگاه‌های جدیدی را در خصوص نگهداری و بهینه‌سازی عمر باتری گوشی ارائه کرده است. این یافته‌ها، راهنمایی‌های عملی و مستندی را برای کاربران فراهم می‌آورد تا بتوانند با اطمینان بیشتری از دستگاه‌های خود استفاده کنند.

جزئیات آزمایش دو ساله شارژ باتری

پژوهشگران کانال یوتیوب HTX Studio، طی سه مرحله آزمایش روی ۱۲ گوشی (شش دستگاه آیفون ۱۲ و شش دستگاه آیکو ۷)، فرایند شارژ و دشارژ را به صورت خودکار شبیه‌سازی کردند. گوشی‌ها به دو گروه شارژ سریع (۲۰ وات برای آیفون و ۱۲۰ وات برای آیکو) و شارژ آهسته تقسیم شدند.

یک برنامه مخصوص، گوشی‌ها را از ۱۰۰٪ به ۵٪ تخلیه و سپس به‌طور خودکار تا ۱۰۰٪ شارژ می‌کرد (۰٫۹۵ چرخه). همچنین، آزمایشی مشابه برای چرخه‌های ۳۰٪ تا ۸۰٪ (۰٫۵ چرخه) نیز انجام شد.

نتایج آزمایش: آیا شارژ سریع به باتری آسیب می‌زند؟

پس از ۱۶۷ روز و ۵۰۰ چرخه (معادل حدود ۱.۵ سال استفاده عادی)، نتایج نشان داد که شارژ سریع تأثیر قابل توجهی بر سلامت باتری در مقایسه با شارژ آهسته ندارد.

iPhone ۱۲ (شارژ آهسته): افت ۱۱.۸٪ ظرفیت باتری

iPhone ۱۲ (شارژ سریع): افت ۱۲.۳٪ ظرفیت باتری

iQOO ۷ (شارژ آهسته): افت ۸.۸٪ ظرفیت باتری

iQOO ۷ (شارژ سریع): افت ۸.۵٪ ظرفیت باتری

تفاوت‌ها میان دو روش شارژ، ناچیز و قابل چشم‌پوشی است. حتی شارژ در بازه ۳۰٪ تا ۸۰٪، تأثیر کمتری بر سلامت باتری دارد، اما باز هم این تفاوت‌ها ناچیز است.

عملکرد گوشی و زمان مناسب تعویض باتری

نتایج آزمایش نشان داد که نگهداری گوشی با شارژ ۱٪، ۵۰٪ یا ۱۰۰٪ (متصل به شارژر) برای یک هفته، تغییر قابل توجهی در ظرفیت باتری ایجاد نمی‌کند؛ فرسودگی باتری روندی بلندمدت است. بنابراین، اتصال گوشی به شارژر در ۱۰۰٪ برای مدت کوتاه آسیبی به آن نمی‌رساند. اما پس از صدها چرخه، سلامت باتری کاهش می‌یابد و عملکرد گوشی تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

کاهش سلامت باتری تا حدود ۸۵٪، تأثیر محسوسی بر عملکرد ندارد. اما در این سطح، کاهش سرعت (throttling) از ۱۱٪ شارژ شروع می‌شود، در حالی که در سلامت بالای ۸۵٪، این اتفاق در ۵٪ شارژ رخ می‌دهد. هنگامی که سلامت باتری به زیر ۷۹٪ برسد، عمر باتری به‌طور قابل توجهی کوتاه‌تر شده و افت سرعت نیز شدیدتر می‌شود. در این شرایط، تعویض باتری برای بازگرداندن عمر و پایداری عملکرد گوشی توصیه می‌شود.