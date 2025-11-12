میلی صفحه خبر لوگو بالا
دستور عجیب ترامپ برای ورود «چاق‌ها» به آمریکا!

معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می گوید:« ترامپ سیاست هایی را دنبال می کند که این تضمین را به ما دهد که مهاجرینی که به آمریکا می آیند بار اضافی بر دوش دولت آمریکا نخواهند بود.»
کد خبر: ۱۳۳۹۷۷۸
| |
696 بازدید
|
۲

دستور عجیب ترامپ برای ورود «چاق‌ها» به آمریکا!

وزارت خارجه آمریکا یک توصیه نامه را منتشر کرده است که به دولت این کشور پیشنهاد می دهد به افراد بیش از اندازه چاق ویزای مهاجرتی داده نشود. این بخشی از تلاش دولت آمریکا برای کاهش قابل توجه ورود افرادی به داخل خاک این کشور است که از نظر دولت ترامپ افرادی مطلوب محسوب نمی شوند.

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران؛ اما در این بین  وزارت خارجه آمریکا پیشنهاد داده است: صدور ویزا به مبتلایان به دیگر مشکلات حوزه سلامت از جمله بیماری های قلبی عروقی، مشکلات ریوی، سرطان، دیابت، مشکلات متابولیسمی ، بیماری های عصبی و روحی روانی هم ممنوعیت شود.
 
مقامات رسمی از فردی که مبتلا به یکی از بیماری های بالا و نیز متقاضی ورود به خاک آمریکا است، باید بپرسند:« آیا شما آن قدر پشتوانه مالی و پس انداز دارید تا بتوانید در صورت ابتلا به یکی از بیماری های ذکر شده در بالا برای بقیه زندگی خود از پس انداز خود برای درمان استفاده کنید و از دولت آمریکا تقاضای کمک مالی نداشته باشید؟»

ترامپ: «چاق‌ها» ویزای مهاجرتی نگیرند!

کارشناسان حوزه سلامت می گویند:« چاقی بیش از اندازه می تواند باعث آسم، وقفه تنفسی در خواب و نیز فشارخون بالا بشود.» این کارشناسان اضافه می کنند: «هر کدام از این بیماری ها ممکن است نیازمند هزینه کردن صدها هزار دلار شود که اگر دولت آمریکا بخواهد آن را تامین کند بار سنگینی بر دوش آن کشور است.»

تامی پیگوت معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می گوید:« ترامپ همیشه منافع مردم آمریکا را بر منافع دیگر مردم دنیا و مهاجران ارجح می داند بنابراین او سیاست هایی را دنبال می کند که این تضمین را به ما دهد که مهاجرینی که به آمریکا می آیند بار اضافی بر دوش دولت آمریکا نخواهند بود.»

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
0
پاسخ
اونوقت ما به مهاجران به کشور خودمان دارو وپزشک رایگان و آب و برق و بنزین و نان و هزاران مورد دیگر با یارانه تقدیم میکنیم!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
0
پاسخ
دولت آمریکا در ماجرای کرونا همین کار را با مردم خود کرد و برای خلاص شدن از افراد پیر به تامین امکانات درمانی مردم توجه نکرد و آمریکا بیشترین تلفات را د جهان داست.
