میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تصویری متفاوت از وزیر اقتصاد

کد خبر: ۱۳۳۹۷۶۲
| |
5 بازدید
تصویری متفاوت از وزیر اقتصاد
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
وزیر اقتصاد مجلس شورای اسلامی خبر فوری عکس جنجالی
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
مدنی زاده پشت ناکامی رشد ۸ درصدی پنهان شد؛ بهانه جویی به جای پاسخگویی / اگر توانایی ندارید مملکت قحط الرجال ندارد
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جزئیاتی تازه از جلسه غیرعلنی مجلس با وزیر اقتصاد/دولت در روز اول جنگ اقتصادی چه کرد؟
جلسه بررسی استیضاح وزیر اقتصاد
جلسۀ غیرعلنی مجلس با حضور وزیر اقتصاد
نظر کمیسیون اقتصادی درباره برنامه‌های مدنی‌زاده
درخواست ویژه وزیر اقتصاد از رئیس مجلس
عدم حضور وزیر اقتصاد در جلسات زیر سوال بردن مجلس است
ارسال استیضاح همتی با ۸۰ امضا + اسامی
حضور پزشکیان در مجلس برای دفاع از «همتی»+ عکس
بوسۀ ثابتی بر صورت پزشکیان در جلسۀ استیضاح همتی
انتقاد رئیس مجلس از اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه
گلایه قالیباف از بی‌نظمی نمایندگان
اولین تذکر قالیباف به نمایندگان در روز استیضاح همتی
مدنی زاده گزینه نهایی وزارت اقتصاد / جزییات جلسه رای اعتماد در مجلس
اولین قربانیِ تاج در دولت!
عکس جدید جنجالی اوباما !
دختری که این عکس جنجالی را گرفت
واکنش سفارت روسیه به عکس سفیران روسیه و انگلیس
اختلاف وزیر اقتصاد با مجلس برسر واگذاری پرسپولیس و استقلال
عکس‌ِجنجالی‌ازبرخورد‌رحمتی‌وحسینی‌بعدازباخت‌به‌الهلال
اطلاعیه دیرهنگام درباره یک عکس جنجالی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
تسلیت رهبر انقلاب به خانوادۀ صابر کاظمی
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان
جلسات منظمی برای کنترل مرز مشترک با ایران داریم/ قیمت برنج پاکستانی در ایران رقابتی است
قوه قضاییه: علیه بلاگر مشهور اعلام جرم شد
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۰۸ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۰ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۷۵ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۰ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۶۷ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005cX4
tabnak.ir/005cX4