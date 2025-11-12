فوری: ونزوئلا تمام قوا را به خط کرد

منطقه کارائیب شاهد افزایش تنشهاست پس از آنکه وزارت جنگ ایالات متحده (پنتاگون) از رسیدن گروه ناو هواپیمابر «یو.اس.اس جرالد فورد» به سواحل آمریکای لاتین خبر داد؛ اقدامی که واشنگتن آن را بخشی از عملیات «مبارزه با قاچاق مواد مخدر» توصیف کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ فرماندهی جنوبی نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که این ناو، که حدود سه هفته پیش دستور اعزام آن صادر شده بود، وارد حوزه عملیاتی خود در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب شده است. این نهاد تأکید کرد که هدف از این مأموریت، «حفاظت از امنیت منطقهای و مبارزه با قاچاق غیرقانونی مواد مخدر» است.
از ماه اوت گذشته، واشنگتن حضور نظامی خود را در دریای کارائیب حفظ کرده که شامل شش ناو جنگی است، و میگوید هدف از این حضور، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به خاک ایالات متحده است.
در نتیجه ۲۰ حمله هوایی به کشتیهایی که ایالات متحده مظنون بود حامل مواد مخدر هستند، دستکم ۷۶ نفر کشته شدهاند.
استقرار نظامی
در مقابل، ونزوئلا از اجرای یک «استقرار نظامی گسترده» در سراسر کشور خبر داد، در واکنش به آنچه «تهدیدهای امپریالیستی» آمریکا توصیف کرده است.
ولادیمیر پادرینو لوپز، وزیر دفاع ونزوئلا، اعلام کرد که کشورش نیروهای زمینی، دریایی، هوایی و موشکی، همچنین یگانهایی از شبهنظامیان بولیواری را برای تقویت دفاع ملی مستقر کرده است.
کاراکاس بر این باور است که واشنگتن پرونده مبارزه با مواد مخدر را بهعنوان «بهانهای» برای فشار بر دولت نیکولاس مادورو و «تلاش برای تغییر نظام از طریق زور» به کار میگیرد، در حالی که ایالات متحده تأکید دارد حضور دریاییاش در منطقه صرفاً با هدف «مقابله با شبکههای قاچاق» است که خاک آمریکا را هدف گرفتهاند.
مادورو بارها خواستار گفتوگو شده، اما همزمان تأکید کرده که آماده دفاع از خود است و همواره مانورهای نظامی در داخل کشور برگزار میکند.
این تنش همزمان است با پایان نشست سران کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب با اتحادیه اروپا در شهر سانتا مارتای کلمبیا، جایی که بیانیه پایانی این نشست بر رد استفاده از زور یا دخالت در امور داخلی کشورها تأکید کرد و در عین حال از آنچه «توافق مرحله نخست برای پایان جنگ در غزه» خوانده شد، استقبال نمود، و در عین حال از تشدید اقدامات اسرائیل در کرانه باختری و قدس شرقی انتقاد کرد.