حسینی در گفتگو با تابناک مطرح کرد؛

۲۳ درصدِ روایتِ سازمان برنامه، آرد‌هایی است که پیش از نانوایی فروخته می‌شوند / نانینو مشکلاتی را در توزیع آرد و نان ایجاد کرده است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس با اشاره به صحبت‌های پورمحمدی مبنی بر خرید ۲۳ درصد نان کشور توسط ۲ درصد از کارت‌های بانکی، گفت: ۲۳ درصدی که وی از آن سخن می‌گوید، هرگز به نان تبدیل نشده، نان کالایی نیست که بتوان آن را در بازار فروخت؛ مصرف مشخص خود را دارد. آنچه در این چرخه به فروش می‌رسد، آرد است؛ آردی که پیش از رسیدن به نانوایی‌ها یا در کارخانه‌ها معامله می‌شود و هیچ‌گاه به سفره مردم راه نمی‌یابد.
۲۳ درصدِ روایتِ پورمحمدی آرد‌هایی است که پیش از نانوایی فروخته می‌شوند / نانینو مشکلاتی را در توزیع آدر و نان ایجاد کرده است

سید نجیب حسینی؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک و در ارتباط با صحبت‌های پورمحمدی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه، مبنی بر اینکه ۲۳ درصد از نان تولیدی کشور توسط ۲ درصد از کارت‌های بانکی خریداری شده‌اند، اظهار کرد: سیستم «نانینو» مشکلاتی را در شبکه توزیع آرد و نان در کشور به وجود آورده است.

سنجش کارتهای ورودی به سیستم نانینو قابل ارزیابی نیست

وی با بیان اینکه سنجش کارت‌های بانکی ورودی به سیستم نانینو و اینکه توسط چه افرادی ورود پیدا می‌کند، قابل ارزیابی نیست، افزود: هرچه ورودی کارت‌های بانکی به این سیستم بیشتر باشد، سهمیه آرد بیشتری به نانواها اختصاص پیدا می‌کند و هرچقدر میزان ورودی کارت‌ها به این سیستم کمتر باشد، میزان اختصاص سهمیه آرد به تبع آن به نانوایی‌ها کمتر خواهد بود.

45 درصد از روستائیان از سیستم نانینو متضرر می شوند

حسینی تصریح کرد: در مناطق محروم و روستاها در این زمینه به شدت دچار مشکل هستیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه در گزارش خود اعلام کرد که ۲۳ درصد نان توسط ۲ درصد کارت بانکی خریداری شده است؛ این نشان می‌دهد که نان به معنای واقعی به افراد و گروه‌های هدف نرسیده است. این شاخص‌ها را در سطح روستاها می‌بینیم. وقتی به روستاها سر می‌زنیم، تمام اعتراض مردم این است که نانوایی‌ها نان ندارند تا به ما بدهند. حداقل‌هایی که در خصوص نان باید صورت بگیرد وجود ندارد. اگر هم بنا به دلایلی فضای اینترنت کشور دچار قطعی شود، چون امکان کشیدن کارت در سیستم نانینو وجود ندارد، از سهمیه نانوا کم می‌شود و این موضوع باعث می‌گردد که نان کمتری به مردم در روستاها برسد. ضرر و زیان در این بخش متوجه ۴۰ تا ۴۵ درصد از روستانشین‌ها است.

سوال از وزیر کشاورزی در خصوص نان ناکافی در روستاها

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در همین زمینه افزود: بنده به خاطر اینکه بتوانم این مسئله را دنبال کنم، سوالی در این باره از وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرده‌ام که در مسیر کمیسیون است و احساس می‌کنم مردم در روستاها با شرایط سخت تأمین نان مواجه هستند. مردم به دلیل گرانی کالاهای اساسی، بیشتر به سمت نان گرایش دارند و نان جزو مصرف اصلی اقلام خوراکی است. دولت باید در این زمینه توجه ویژه‌ای داشته باشد و در بخش نظارتی خود به این موضوع بپردازد.

23 درصد آرد قبل از رسیدن به نانواها فروخته می شود

وی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار تابناک در ارتباط با اینکه ۲ درصدی که ۲۳ درصد از نان کشور را خریداری کرده‌اند چه کسانی هستند، گفت: قطعا این ۲۳ درصد به نان تبدیل نشده است. نان را که نمی‌توانند بفروشند، چراکه مصرف خاص خودش را دارد. قطعاً آرد است که به فروش می‌رسد و به نان تبدیل نمی‌شود؛ چراکه اگر به نان تبدیل شود، یک‌سری هزینه‌ها دارد و حاشیه سود آن پایین است. آردها در مسیر و قبل از رسیدن به نانوایی‌ها یا در کارخانه‌ها به فروش رسیده است. حسینی تأکید کرد: باید در این موضوعات نظارت خاص و ویژه‌ای صورت بگیرد و این سیستم فروش نان موفق نبوده است.

