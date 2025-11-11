قالیباف: تنها سند بالادستی و میثاق ما برنامه هفتم است

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ محمدباقرقالیباف در جلسه علنی نوبت عصر امروز سهشنبه (۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی عملکرد احکام قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، پس از سخنان رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، وزرای دولت و برخی از نمایندگان در جمع بندی جلسه ۲ روزه مجلس، گفت: امروز تنها سند بالا دستی و میثاق ملی کشور، برنامه هفتم توسعه است. چرا که سال ۱۴۰۴ پایان اجرای سند ۲۰ ساله است و برنامه هفتم تنها سند برای کشور محسوب میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سند برنامه هفتم، مسئله محور تنظیم شده است، یادآور شد: نخبگان در اقشار مختلف در تدوین این سند دخیل بودند و دولت و مجلس با همکاری خوبی این کار را انجام دادند. حتی آقای پزشکیان رئیس جمهور محترم در زمان تدوین برنامه هفتم، مسوول کمیته حوزه سلامت بودند. در زمان انتخابات هم آقای رئیس جمهور به همه مردم قول دادند که برنامه ایشان همین برنامه هفتم توسعه است.
وی با تاکید بر اینکه برنامه مجلس شورای اسلامی هم نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه است، گفت: این موضوع اتفاق مبارکی است و امروز همه مسوولان کشور در سطوح مختلف با هماهنگی و همدلی، متعهد به اجرای این برنامه هستند و بسیاری از نخبگان و اندیشکدهها، تاکید دارند که برنامه هفتم نسبت به ۶ برنامه گذشته، دقیقترین و قابل اجراترین برنامهای بوده که تاکنون تنظیم شده است.
قالیباف با بیان اینکه برای نخستین بار نسبت به ادوار ۶ برنامه گذشته، مجلس شورای اسلامی نظارت پسینی را به پیشینی تبدیل کرده است، یادآور شد: چرا که پیش از این ۶ سال از برنامه میگذشت و زمانی که خروجی آن را بررسی میکردیم، بی فایده بود. اما امروز بعد از گذشت یکسال از اجرای برنامه، مسائل را نقد و بررسی میکنیم و مکلف شدهایم که بلافاصله جمع بندی این گزارشها را به دولت منتقل کند و دولت یک ماه فرصت دارد که در اول دی ماه که قرار است بودجه ۱۴۰۵ را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند، منطبق با این جمع بندی، بودجه سال آینده را ارائه دهد.
تکمیل میشود...