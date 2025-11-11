دولت تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین ندارد

سخنگوی هیات رئیسه مجلس با اشاره به موضوع بنزین گفت: برای افزایش سهمیه تعریف شده، دولت بنایی بر تغییر قیمت ندارد یعنی در حال حاضر نرخ بنزین با دو قیمت ۱۵۰۰ تومانی و ۳۰۰۰ تومان وجود دارد و دولت برنامه‌ای برای این ندارد اما معتقدیم باید با تدبیر بهتر و بیشتر در این حوزه حرکت کرد.

عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز در نشست خبری به تشریح روند ارزیابی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه پرداخت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، گودرزی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا تکلیفی در برنامه هفتم توسعه برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی به خصوص بنزین قید شده است، گفت: ما تکلیفی برای دولت ندیدیم اما به دولت میدان عمل دادیم که تدبیر کند و در برنامه ظرفیت‌هایی برای دولت پیش بینی شده است.

وی بیان کرد: در این باره بعد از پیگیری‌های مکرر مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور دستورات لازم را داد؛ شاکله شکل گرفته اما هنوز دستور کارها تعریف نشده است و این باعث می‌شود کار بر زمین بماند.

سخنگوی هیات رییسه گفت: در حوزه بحث بنزین ۶ میلیارد دلار عدد کمی نیست؛ ما امروز واردات بنزین داریم به هر حال بپذیریم که این ۶ میلیارد دلار از اقلام اساسی مردم، دارو و ضروریات کم و از سر جمع کم می‌شود.

وی افزود: بپذیریم در حوزه بنزین شاهد قاچاق هستیم. از آن طرف هم بپذیریم که هرگونه تغییر قیمت، مخصوصا به صورت دفعی جامعه را دچار اشکال می‌کند. مجلس شورای اسلامی در این باره جلسات غیر علنی و نشست‌هایی در فراکسیون‌ها و مجامع مختلف برگزار کرده و بیانیه‌ای نیز امضا شد و در آن نمایندگان موضع خودشان را در این مساله صراحتا به دولت اعلام کرده است.

گودرزی اضافه کرد: به هر حال دولت دستوراتی را بیان کرده البته برای افزایش سهمیه تعریف شده، دولت بنایی بر تغییر قیمت ندارد یعنی در حال حاضر نرخ بنزین با دو قیمت ۱۵۰۰ تومانی و ۳۰۰۰ تومان وجود دارد و دولت برنامه‌ای برای این ندارد اما معتقدیم باید با تدبیر بهتر و بیشتر در این حوزه حرکت کرد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: اولویت بحث بهینه‌سازی است؛ ما امروز شاهد قاچاق بنزین هستیم که سرمایه‌های کشور به شمار می‌آید. ما ریخت و پاش و اسراف زیاد داریم و باید با تدبیر و برنامه‌ریزی و بهینه‌سازی آن‌ها را رفع کرد.

وی ادامه داد: گاها گفته می‌شود ۵۳ درصد مردم خودرو دارند اما این را هم بگوییم که ۲۹ درصد از این ۵۳ درصد با خودرو کسب معیشت می‌کنند؛ یعنی کسب و کار آن‌ها از محل خودروی در اختیارشان است.

گودرزی بیان کرد: معتقدم که باید بنزین را به فرد بدهیم البته با درنظر گرفتن شروطی؛ در این شرایط هم برای خرید بنزین از فرد نباید چرتکه بیندازیم. چه طور حاضریم بنزین را به قیمت آزاد از خارج وارد کنیم و پولش را هم نقد پرداخت کنیم اما حاضر نیستیم کسی که سهمیه‌اش را مصرف نکرد، دولت آن را فوری خریداری کرده و پولش را به مردم بدهد. با اعتمادسازی‌ مردم همراهی بیشتری خواهند کرد.

وی بیان کرد: حتما باید در بحث اصلاح الگوی مصرف قدم‌های موثری برداریم تا ناترازی‌ها را کاهش دهیم. مردم هم اگر بدانند که در صورت مصرف نکردن بنزین، در سفره آن‌ها اثر می‌گذارد، حتما همکاری می‌کنند.



