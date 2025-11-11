شهردار تهران در همایش ملی سیاستگذاری و حکمرانی شهری گفت: تضمین می‌دهیم اگر معیشت تهران را به ما بسپارند ۳۰ درصد ارزان کنیم.

زاکانی: معیشت تهران دست ما باشد، ۳۰٪ ارزان‌تر می‌شود

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو، همایش ملی سیاستگذاری و حکمرانی شهری با حضور علیرضا زاکانی، شهردار تهران و خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد.

‌نمی‌شود برای مردم نسخه نوشت، باید با مردم شریک شد تا به وسیله خودشان مشکل را حل کرد

علیرضا زاکانی، شهردار تهران در همایش ملی سیاستگذاری و حکمرانی شهری گفت: سالانه در کشور ۱۳۷ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی داده می‌شود.

وی افزود: ۴۷ درصد مردم اصلا از بنزین استفاده نمی‌کنند در حالی که حدود ۶۰ میلیارد دلار یارانه پنهان برای بنزین و گازوئیل است.

روز به روز فاصله سطح خدمت نسبت به سطح نیاز در حال افزایش است

شهردار تهران گفت:۵۱ درصد مردم ایران اجاره نشین هستند. بیشترین هزینه‌ای که در سبد خانوار وجود دارد مسکن است.

وضع مدارس را از این وضعیت فرسودگی در بیاورید

شهردار تهران گفت: ۹۵ درصد منازل آسیب دیده در جنگ در تهران بودند و ۵ درصد در کل کشور، امروز ۹۵ درصد منازل تهران تقریبا تمام شده است. به آقای رئیس جمهور نامه زدیم که شهرداری به کمک مردم می‌تواند در نوسازی مدارس فعال شود.

دولت‌ها مکلف هستند سالانه یک میلیون مسکن بسازند، اما نمی‌توانند، راه حل آن استفاده از خود مردم است

راهی نداریم جز اینکه رویکردهایمان را تغییر دهیم

وی افزود: در شهر تهران می‌توانیم یک الگو درست کنیم. تهران شهری است که ظرفیت زیادی دارد، اما مشکلات جدی هم دارد. کاری که در تهران انجام می‌شود اثرات جهانی دارد.

هفته گذشته به آقای پزشکیان گفتم مدیریت آب تهران را به ما بدهید

زاکانی ادامه داد: به وسیله کاهنده‌ها حجم زیادی از آب را می‌شود صرفه جویی کرد و این کار را هم می‌شود به وسیله خود مردم انجام داد.

تضمین می‌دهیم ۳۰ درصد هزینه‌های معیشت تهران را کاهش خواهیم داد

وی خاطرنشان کرد: ظهر امروز با وزیر جهاد کشاورزی جلسه داریم، گفته‌ایم که معیشت را به ما بدهید تضمین می‌کنیم ۳۰ درصد هزینه‌ها را کاهش دهیم.