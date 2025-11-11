میلی صفحه خبر لوگو بالا
نقشه مشترک آمریکا و اسرائیل برای غزه کلید خورد

یک روزنامه صهیونیستی به روند سازماندهی شبه نظامیان مزدور وابسته به آمریکا و تل آویو در نوار غزه اشاره کرد.
کد خبر: ۱۳۳۹۵۳۷
| |
438 بازدید
نقشه مشترک آمریکا و اسرائیل برای غزه کلید خورد

روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم گزارش داد که هماهنگی‌هایی میان فرماندهان نظامی آمریکا مستقر در کریات گات واقع در مرکز اراضی اشغالی و مزدوران مسلح از جمله شبه نظامیان ابوشباب در شرق رفح در جریان است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ در این گزارش آمده است، علاوه بر مزدوران ابوشباب، عناصر مسلح وابسته به حسام الاسطل در خان یونس نیز در جریان این هماهنگی‌ها قرار دارند.

اسرائیل هیوم اضافه کرد، گروه الاسطل از حمایت‌های تسلیحاتی با هماهنگی طرف صهیونیستی برخوردار است و این مسأله در چارچوب اقدامات آمریکا برای زمینه سازی در خصوص ایجاد یک تشکیلات محلی در نوار غزه وابسته به واشنگتن و تل آویو صورت می‌گیرد.

هدف آمریکا و رژیم صهیونیستی از سازماندهی کردن شبه نظامیان مزدور وابسته به آنها مقابله با نیروهای مقاومت و ایجاد آشوب و هرج و مرج در نوار غزه است.

در این گزارش آمده است که آمریکا به این مزدوران به مثابه جایگزین موقت نیروی بین المللی در نوار غزه نگاه می‌کند.

