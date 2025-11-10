۲۰/آبان/۱۴۰۴
Tuesday 11 November 2025
۰۱:۵۷
اجتماعی
»
اجتماعی
عکس: بیشتر مناطق مرکزی تهران در وضعیت قرمز
هماکنون هوای اکثر مناطق مرکزی و جنوبی تهران در وضعیت قرمز دارد و شاخص آلودگی هوای کل پایتخت بر روی عدد ۱۳۶ قرار دارد.
۱۳۳۹۴۷۲
۱۹ آبان ۱۴۰۴ - ۲۲:۵۵
10 November 2025
۱۳۳۹۴۷۲
10 November 2025
تهران
آلودگی هوا
هوای ناسالم
وضعیت قرمز
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبهروی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۰
انتشار یافته:
۱
ناشناس
|
|
۲۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
0
0
پاسخ
چرا تعطیل نمیکنن، میخوان مردم بمیرن؟!
