عکس: بیشتر مناطق مرکزی تهران در وضعیت قرمز

هم‌اکنون هوای اکثر مناطق مرکزی و جنوبی تهران در وضعیت قرمز دارد و شاخص آلودگی هوای کل پایتخت بر روی عدد ۱۳۶ قرار دارد.
عکس: بیشتر مناطق مرکزی تهران در وضعیت قرمز

تهران آلودگی هوا هوای ناسالم وضعیت قرمز
چرا تعطیل نمیکنن، میخوان مردم بمیرن؟!
