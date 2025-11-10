عکس: بیشتر مناطق مرکزی تهران در وضعیت قرمز

هم‌اکنون هوای اکثر مناطق مرکزی و جنوبی تهران در وضعیت قرمز دارد و شاخص آلودگی هوای کل پایتخت بر روی عدد ۱۳۶ قرار دارد.