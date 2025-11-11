گامی بلند در تشخیص زودهنگام سرطان

از قرار معلوم هوش مصنوعی وارد عرصه مبارزه با سرطان شده است. دکتر مارک سیگل معتقد است هوش مصنوعی دارای این پتانسیل است که تغییر شگرفی در زمینه درمان سرطان ایجاد کند.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ دکتر سیگل هم چنین افزود: « هوش مصنوعی به دو روش در مورد سرطان به انسان کمک خواهد کرد:

1 - سلول هایی را که امکان سرطانی شدنشان وجود دارد از قبل شناسایی می کند. او برای اثبات ادعای خود به هوش مصنوعی «سیبل» در دانشگاه هاروارد اشاره کرد که اسکن ریه ها را تحلیل می کند تا نقاطی از ریه را مشخص کند که ممکن است در ادامه به سلول های سرطانی تبدیل شود خیلی قبل تر از آن که عکس های رادیولوژی بتواند تشخیص دهد.

2 - اما فن آوری هوش مصنوعی در همین جا متوقف نمی شود و حتی بعد از سرطانی شدن سلول ها می تواند بهترین داروها را مشخصا برای یک بیمار بخصوص تجویز کند.

به این ترتیب با تجویز بهترین داروی ممکن برای هر بیمار، روند درمان به شکلی قابل توجه بهبود و ارتقا می یابد و تعداد بیشتری از مبتلایان به سرطان زنده می مانند. سیگل معتقد است در 5 تا 10 سال آینده هوش مصنوعی اساسا روند تجویز داروهای سرطانی را متحول خواهد کرد.»