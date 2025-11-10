برنز برای تیم ملی زنان تنیس روی میز ایران!

تیم ملی زنان تنیس روی میز ایران برابر ترکیه با نتیجه ۸ بر ۲ شکست خورد و به فینال بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی راه نیافت و با کسب مدال برنز به کار خود پایان داد.

در آغاز این دیدار از مرحله نیمه نهایی رقابت‌های تنیس روی میز، تیم دوبل ایران با ترکیب ندا شهسواری و ستایش ایلوخانی با نتایج ۱۲ بر ۱۴، ۶ بر ۱۱ و ۷ بر ۱۱ برابر تیم ترکیه شکست خورد. تیم دوبل ترکیه را ییلماز آزگ و اژه هاراچ تشکیل دادند.

شیما صفایی ملی پوش تنیس روی میز ایران در بخش انفرادی با نتیجه ۴ بر ۱۱، ۱۳ بر ۱۱ و ۱۱ بر ۷ مقابل سیبل آلتین کایا برنده شد. صفایی در مسابقه نخست انفرادی با روحیه مضاعفی کامبک زد و رقیب خود را شکست داد.

در بازی دوم انفرادی نیز ندا شهسواری برابر اژه هاراچ با نتیجه ۱۱ بر ۱۳، ۵ بر ۱۱، ۱۲ بر ۱۰ باخت.

ستایش ایلوخانی نماینده کشورمان هم در دست پایانی به مصاف سیبل آلتین کایا رفت و با نتیجه ۱۱ بر ۸ شکست خورد و در پایان تیم تنیس روی میز بانوان کشورمان ۸ بر ۲ باخت و با کسب مدال برنز به کار خود پایان داد.

ملی پوشان کشورمان در ۲ بازی ابتدایی خود با برتری قاطع برابر تیم‌های بحرین و اوگاندا راهی نیمه نهایی این رقابت‌ها شده بودند.