آلودگی هوا، بانک خون را تهدید کرد

معاون اجتماعی سازمان انتقال خون با اشاره به افزایش آلودگی هوا در کلانشهر‌ها از شهروندان خواست تا در این شرایط هم اهداکننده خون باشند و از بیماران حمایت کنند.

شهرام میرزایی معاون اجتماعی سازمان انتقال خون پاییز را در برخی از استان‌ها آغاز سرما و افزایش آلودگی هوا دانست وگفت: نیاز به خون همیشگی است و خصوصا برای بیماران خاص مثل هموفیلی و تالاسمی باید تحت هر شرایطی خون و فراورده مورد نیاز تامین شود.

به گزارش تابناک به نقل از برنا؛ معاون اجتماعی سازمان، خون را بدون جایگزین دانست و افزود: با آغاز روز‌های سرد، بیماری‌های فصلی نیز شدت می‌یابد و شهروندان تا مدتی از اهدای خون معاف می‌شوند. با تجربه‌ای که در سالیان پیشین داشته‌ایم باید با ذخایر مناسب خون برای شرایط این فصل، آماده خدمت رسانی به بیماران باشیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان انتقال خون، میرزایی از شهروندان خصوصا بانوان که سهم کمی از اهدای خون را به خود اختصاص داده‌اند و جوانان که نسل آینده حامیان سلامت هستند خواست تا در این روز‌ها برای نجات بیماران آستین بالا بزنند و حضور پر رنگ تری در مراکز و پایگاه‌های اهدای خون داشته باشند.