گودرزی در گفتگو با تابناک:

وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با انتقاد از صحبت‌های اخیر پزشکیان در ارتباط با تخلیه تهران در صورت عدم بارش، گفت: وظیفه رئیس جمهور افزایش امید در جامعه و تلاش برای حل مسائل است و صرفا تشریح وضعیت، مشکل مردم را حل نمی‌کند. تشریح وضعیت نیز باید مبتنی بر واقعیت‌ها و ظرفیت‌ها باشد، واقعا رئیس جمهور مبتنی بر واقعیت این موضوع را بیان نکرد.
کد خبر: ۱۳۳۹۳۳۲
| |
1087 بازدید
|
۱۱

وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / آخرین وضعیت استیضاح‌ها و تخصیص کالابرگ

عباس گودرزی؛ سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با آخرین وضعیت استیضاح هایی که در مجلس مطرح است، اظهار کرد: 4 استیضاح از سوی نمایندگان به هیئت رئیسه ارجاع شده و این 4 استیضاح بر اساس نوبت ارجاع عبارتند از: وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی.

وی گفت: در فرصت مقتضی در هیئت رئیسه درباره این موضوعات تصمیم گیری و اطلاع رسانی خواهد شد. 

وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن

گودری در بخش دیگری از صحبت هایش در ارتباط با سخنان اخیر مسعود پزشکیان؛ رئیس جمهور مبنی بر اینکه اگر وضعیت عدم بارش در کشور به همین منوال ادامه داشته باشد، باید تهران را تخلیه کنیم، اظهار کرد: وظیفه رئیس جمهور بیان مسائل نیست بلکه حل آن است. تشریح وضعیت به اندازه کافی توسط دیگران انجام می شود. ما باید ظرفیت ها و فرصت هایی که در اختیار داریم را تبیین و نقاط قوت موجود را به مردم بیان کنیم تا باعث توسعه امید واقعی در جامعه شود. 

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه ایران کشور نخستت در استفاده نکردن از ظرفیت هاست، افزود: ایران کشوری است که مبتنی بر ذخایر و منابع بومی اش می تواند از مشکلات، چالش ها و گردنه ها عبور کند و تا به امروز نیز به همین گونه بوده است. ما باید پیام رسان حل مسائل، توسعه و افزایش امید در جامعه باشیم و با مبارزه با ناترازی ها به خصوص ناترازی در اراده ها، تصمیم گیری ها، اقدام و عمل، تلاش کنیم آنچه که باعث شده امروز شاهد کمبود منابع باشیم، با برنامه ریزی مرتفع کنیم. 

وی با اشاره به مصرف منابع در کشور در مقایسه با میانگین جهانی، افزود: امروز ایران، در مقایسه میانگین مصرف دنیا، در حوزه برق 3 برابر، در حوزه آب 2 برابر و در حوزه گاز 3.5 برابر میانگین مصرف دنیا مصرف دارد. یک بخش به دلیل پرتی و فرسودگی شبکه ها، عدم بروزرسانی تجهیزات، بی توجهی و کم کاری و اینکه دنیال حل مسائل نیستیم و بیشتر دنبال پاک کردن آن هستیم، است.

وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / آخرین وضعیت استیضاح‌ها و تخصیص کالابرگ

رئیس جمهور مبتنی بر واقعیت موضوع تخلیه تهران را بیان نکرد

گودرزی با انتقاد از این موضع رئیس جمهور، تصریح کرد: رئیس جمهور مدیر اجرایی کشور است، باید از تدوین و اجرای برنامه ها برای حل مشکلات با مردم سخن بگوید. وظیفه رئیس جمهور افزایش امید در جامعه و تلاش برای حل مسائل است و صرفا تشریح وضعیت، مشکل مردم را حل نمی کند. کما اینکه باید تشریح وضعیت مبتنی بر واقعیت ها و ظرفیت ها باشد. واقعا رئیس جمهور مبتنی بر واقعیت این موضوع را بیان نکرد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در ارتباط با موضوع دهک بندی در بحث یارانه ها، گفت: باید دهک بندی را تغییر دهیم. دهک بندی باید از جمعیت بندی به سمت درآمدی تغییر مسیر دهد. به جای اینکه 10 دهک برابر 9 میلیونی داشته باشیم باید 10 دهک درآمدی داشته باشیم که ممکن است تعداد جمعیتشان یکسان نباشد. اینجا به عدالت نزدیک است. 

وی در پایان با تاکید بر اینکه دولت باید در این خصوص تلاش و نظام دهک بندی اش را تغییر دهد تا متغیرهایی که در محاسیه برخورداری و سطح رفاه مردم دیده می شود کامل شود، تصریح کرد: خیلی از متغیرها لحاظ نمی شوند و از طرفی هم منابع باید پایدار باشد. اگر دولت این موارد را اصلاح کند مجلس هم در کنار دولت با لایحه ای که خواهد داد در بودجه 1405 تلاش می کنیم منابع خوبی پیش بینی کنیم.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
1
4
پاسخ
تنهایی حل کنه؟ مشکلات باید بیان بشن که بشه حلشون کرد رئیس جمهور هم به تنهایی نمی تونه حل کنه باید مشکلات بیان بشن تا راه حلی براشون پیدا بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
1
2
پاسخ
بیان مشکلات بدون پرداختن به راه حل ها باعث بهم ریختن بدتر مسائل میشود و سبب نا امیدی می‌گردد هر چند طرح مشکل و مسئله بسیار مهم است و می تواند در اداره کشور راهگشا باشد اما صرفا طرح مشکل کارساز نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
1
5
پاسخ
آمار و عملکرد دروغ دادید مگه مردم حرفهایتان را باور می‌کنند پزشکیان با چه دلیل برهانی می‌خواهد مردم امیدوار کند بیائید با مردم داخل و خارج کشور آشتی کنید کمتر برای دنیا خط و نشان بکشید نه سرمایه گذار داخلی نه سرمایه گذار خارجی ، بروید از افغانستان یاد بگیرید کنترل تورم را ؟ کشور ورشکست شد به فریاد مردم برسید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
1
6
پاسخ
عمده مشکلات از همین نمایندگان مجلس است حالا طلبکار شده اند .
وقتی آب نیست از نظر ایشان یا باید هیچ نگفت یا دروغ گفت .
چه نهادی بودجه را تصویب می کند چه نهادی نظارت می کند ؟
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
1
4
پاسخ
امید دادن با دروغ و ریا تفاوت دارد.
واقعیت گویی با سیاه نمایی فرق دارد.
میان هر کدام مرزی هست که مردم میفهمند.
نه امید واهی میخواهند نه سیاه نمایی.
اتفاقا بازتاب درد مردم بهتر از سرپوش گذاشتن بر مشکلات است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
1
4
پاسخ
وظیفه مجلس هم صدای مردم بودن است نه ریسی ریسی کردن
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
1
3
پاسخ
باحلواحلوادهن شیرین نمیشه.ببخشیدمنابع رامجلسیاازجیبشون درمیارن .یاازارث
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
2
3
پاسخ
پزشکیان ودولت ناکارآمدش را هر چه زودتر استیضاح کنید تا بیشتر از این سفره مردم را نابود نکردند.
غزاله چلابی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
5
پاسخ
وی اختیارات اصلی و اساسی ندارد
یه بازنشسته
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
1
1
پاسخ
ایا اگر تو جای پزشکیان بودی بهتر عمل میکردی یقینآ نه ولی از اینکه با حرف زدن کسی خوشملن نمی اید انتقاد بزرگ داریم واقعیت را می گوید دنبال را حل است ولی بعضی مسائل کشور شاید زمان بر است یا امکانت کافی نیست
