بازداشت پدر کودک آزار در اشنویه‌

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری دادگستری آذربایجانغربی، ناصر عتباتی روز دوشنبه افزود: در پی اطلاع از خبر بستری شدن کودک ۱۱ ساله در بخش مراقبتهای ویژه (ICU) بیمارستان به دلیل ضربات وارد شده چاقو توسط پدر وی، موضوع در دستور کار ویژه دستگاه قضایی استان قرار گرفت.
وی بیان کرد: دستورات لازم به دادستان این شهرستان صادر و مسوولان این منطقه اقدامات سریع و موثری در این رابطه انجام دادند.
رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی ادامه داد: دادستان اشنویه با ورود سریع و قاطع به موضوع، پدرِ بدرفتار را بازداشت کرد که این اقدام، موجی از واکنش مثبت در جامعه را در پی داشت.
وی از اقدام سریع دادستانی اشنویه در بازداشت فرد خاطی قدردانی کرد و افزود: برخورد دستگاه قضایی استان با موارد کودکآزاری قاطع بوده و این روند پایدار است.
وی یادآوری کرد: در کنار پیگیریهای قضایی، نهادهای حمایتی همچون سازمان بهزیستی، اورژانس اجتماعی و انجمنهای مردمنهاد نیز باید با حساسیت و حضور مؤثر، از کودکان آسیبدیده حمایت روانی، اجتماعی و حقوقی را انجام دهند و زمینه رفع آسیبهای روحی و روانی آنان را فراهم کنند.