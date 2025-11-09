دانیال شه‌بخش بوکسور ملی‌پوش ایران با قبول شکست مقابل حریف ازبک به مدال برنز بازی‌های کسورهای اسلامی رسید.

به گزارش تابناک، در دومین روز از رقابت‌های بوکس مردان ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی، دانیال شه‌بخش ملی‌پوش وزن ۶۰ کیلوگرم بوکس ایران در نیمه‌نهایی به مصاف مادیار دانییاروف بوکسور ازبکستان و دارنده مدال برنز جام جهانی برزیل رفت و با نتیجه ۴ بر یک شکست خورد و به مدال برنز رسید. این دومین مدال برنز کاروان ایران در روز ششم مسابقات بود.

در این وزن که نمایندگانی از آذربایجان، اوگاندا، ایران، قرقیزستان، ازبکستان، لیبی، عربستان حضور داشتند.

شه‌بخش پیش از این با پیروزی ۵ بر صفر مقابل پیسپک تیمورویچ تکتنوف‌از کشور قرقیزستان مدال برنز خود را قطعی کرده بود.

پیش از این محمد نورانی(۸۰ کیلوگرم) و علی حبیبی‌نژاد(۶۵ کیلوگرم) به ترتیب با شکست مقابل حریفانی از اوگاندا و عراق از دور رقابت‌ها کنار رفتند.



گفتنی است تیم ملی بوکس زنان بزرگسال کشورمان برای نخستین بار در تاریخ این رشته در یک رویداد بین‌المللی حضور پیدا کرد.

بوکس زنان ایران برای نخستین بار در تاریخ در بخش بزرگسالان در یک رویداد بین‌المللی حضور یافت.

غزاله رسولی(۵۱ کیلوگرم) و ندا کوثری(۶۵ کیلوگرم) نمایندگان بومس ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی بودند که به ترتیب با شکست برابر بوکسورهایی از نیجریه و ترکیه، حذف شدند.