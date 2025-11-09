میلی صفحه خبر لوگو بالا
دولت پزشکیان، گفتمان‌ساز نیست

دکتر محمدرضا طورانی *
بیش از یک سال از عمر دولت پزشکیان گذشته است، اما نه جهت‌گیری اقتصادی آن روشن است و نه سیاست خارجی‌اش. یعنی دولتی که با شعار وفاق ملی، گفت‌وگو و عقلانیت روی کار آمد، اکنون بیش از هر زمان دیگری درگیر ابهام، روزمرگی و فقدان گفتمان روشن است.

مشکل اصلی دولت، ضعف رسانه‌ای، کمبود نیروی انسانی، فقدان انسجام فکری و معنایی است . دولت پزشکیان افراد گفتمان‌ساز ندارد تا حامل معنا، تجربه و زبان مشترک دولت وملت باشند ؛ زبان تعامل، تصمیم‌گیری استراتژیک و بازنمایی اهداف اصلی کابینه ، کمرنگ است که  باعث شد ستون فکری دولت فرو بریزد و پایه مرکزی گفتمانی که مردم بر اساس آن به دولت اعتماد کرده بودند، تا حدودی از بین برود.

در حوزه اقتصاد، تصمیم‌ها پراکنده، واکنشی و بدون چشم‌انداز هستند؛ نه برنامه مالی و پولی مشخصی وجود دارد، نه استراتژی برای مهار تورم، رشد تولید یا ساماندهی بودجه. در سیاست خارجی نیز دولت، به جای دیپلماسی فعال و معنا‌دار، وارد مدیریت روزمره شده است؛ رفت و آمدهای تشریفاتی بدون نتیجه ملموس.

وقتی گفتمان ضعیف باشد و چهره‌های توانمند کنار گذاشته شوند، وفاق ملی نیز به ابزاری موقت و بی‌اثر تبدیل می‌شود. دولت پزشکیان برای عبور از این بحران، ناگزیر است گفتمان خود را بازتعریف کرده و از چهره‌هایی استفاده کند که بتوانند زبان، معنا و جهت حرکت دولت را بازنمایی کنند. در غیر این صورت، دولت از  داشتن جهت محروم می‌ماند و  اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی خود را نیز از دست خواهد داد.

*استاد دانشگاه

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
0
15
پاسخ
با همن وفاق و تقسیم مناصب بین خودشون دولت سرمایه اجتماعی را از دست داد تمام. چون در این وفاق اونایی که آدم های گردن کلفت پشتشون بود برکنار نشدند و کسانی هم در این دولت بر صندلی ها تکیه زدند که صاحب رانت و لابی بودند نه شایستگی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
0
1
پاسخ
دولت پزشکیان کلا هیچ چیز نیست!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
0
0
پاسخ
بحث شخص نیست همه دولتها همین بودند

47 سال مگه یک دولت بوده این فلاکت شده
