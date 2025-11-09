میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

راز جسد کشف شده در دریاچه مهارلو

فرمانده انتظامی سروستان از دستگیری قاتل، خانمی ۴۷ ساله خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۹۱۴۲
| |
726 بازدید
راز جسد کشف شده در دریاچه مهارلو

فرمانده انتظامی سروستان از دستگیری قاتل، خانمی ۴۷ ساله خبر داد و گفت: متهم بعد از اقدام به قتل جسد مقتول را در دریاچه مهارلو انداخته بود.

به گزارش تابناک؛ ایلنا نوشت: سرهنگ "هادی جاویدی آزاد" بیان کرد: در پانزدهم آبان‌ماه سال جاری و در پی اعلام شهروندان به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر مشاهده یک جسد در دریاچه مهارلو، بلافاصله ماموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی با بیان اینکه با هماهنگی قضایی جسد به پزشک قانونی منتقل شد، تصریح کرد: در بررسی‌های تکمیلی و گزارش پزشک قانونی، مشخص شد که جسد مذکور متعلق به زنی ۴۷ ساله می‌باشد که توسط شخصی ناشناس از طریق خفگی به قتل رسیده و طلاجات وی نیز سرقت شده است.

فرمانده انتظامی سروستان ادامه داد: ماموان پلیس تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند هویت قاتل را شناسایی و در یک عملیات برنامه‌ریزی شده قاتل را در ورودی شیراز شناسایی و وی را دستگیر کنند.

سرهنگ "جاویدی‌آزاد" عنوان کرد: قاتل در بازجویی اولیه اقرار کرد که مقتول را به مسافر سوار کردم و پس از جلب اعتماد، وی را به خارج از شیراز انتقال و پس از درگیری و سرقت طلاجات، وی را به قتل رساندم و در دریاچه مهارلو انداختم.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: قاتل پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
جسد قتل دریاچه مهارلو پزشکی قانونی هویت قاتل
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش پلیس به قتل دختر گمشده اسلامشهری
کشف جسد مبینا زارع در باغ نامزد سابق
پلیس: قاتل فراری را شناسایی کنید
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ایران ممکن است از کره شمالی سلاح هسته‌ای بخرد/ فتوای آیت الله خامنه‌ای می‌تواند تغییر کند
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید
علت اصلی مرگ صابر کاظمی فاش شد
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
تصاویر تشییع پیکر صابر کاظمی؛ همه آمده بودند
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۹۹ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۹۴ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۸۴ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۶ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۵ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۰ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۰ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
باید نسخه‌شان را پیچید!/ زیرمیزی داریم اما.../ مقابل غیرانتفاعی‌ها می‌ایستیم  (۴۵ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cN4
tabnak.ir/005cN4