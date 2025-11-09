راز جسد کشف شده در دریاچه مهارلو

فرمانده انتظامی سروستان از دستگیری قاتل، خانمی ۴۷ ساله خبر داد و گفت: متهم بعد از اقدام به قتل جسد مقتول را در دریاچه مهارلو انداخته بود.

به گزارش تابناک؛ ایلنا نوشت: سرهنگ "هادی جاویدی آزاد" بیان کرد: در پانزدهم آبان‌ماه سال جاری و در پی اعلام شهروندان به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر مشاهده یک جسد در دریاچه مهارلو، بلافاصله ماموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی با بیان اینکه با هماهنگی قضایی جسد به پزشک قانونی منتقل شد، تصریح کرد: در بررسی‌های تکمیلی و گزارش پزشک قانونی، مشخص شد که جسد مذکور متعلق به زنی ۴۷ ساله می‌باشد که توسط شخصی ناشناس از طریق خفگی به قتل رسیده و طلاجات وی نیز سرقت شده است.

فرمانده انتظامی سروستان ادامه داد: ماموان پلیس تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند هویت قاتل را شناسایی و در یک عملیات برنامه‌ریزی شده قاتل را در ورودی شیراز شناسایی و وی را دستگیر کنند.

سرهنگ "جاویدی‌آزاد" عنوان کرد: قاتل در بازجویی اولیه اقرار کرد که مقتول را به مسافر سوار کردم و پس از جلب اعتماد، وی را به خارج از شیراز انتقال و پس از درگیری و سرقت طلاجات، وی را به قتل رساندم و در دریاچه مهارلو انداختم.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: قاتل پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شد.