کشف جسد مبینا زارع در باغ نامزد سابق

مبینا زارع در آخرین دیدار با نامزدش توسط او به قتل رسید.
کد خبر: ۱۳۳۹۱۱۹
| |
2734 بازدید
|
۲
کشف جسد مبینا زارع در باغ نامزد سابق

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ پلیس غرب استان تهران در یک اطلاعیه نسبت به قتل مبینا زارع واکنش نشان داد.

در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع عموم می‌رساند، پرونده مرحومه خانم مبینا زارع در تاریخ یکم آبان ماه ۱۴۰۴ به عنوان فرد گم‌شده توسط خانواده ایشان تشکیل و بلافاصله به پلیس آگاهی شهرستان اسلامشهر ارجاع گردید.

پس از پیگیری‌های شبانه روزی و انجام اقدامات فنی و تخصصی توسط کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان اسلامشهر، مشخص گردید خانم مبینا زارع به دست نامزد سابق خود در موقعیت نامعلومی به قتل رسیده است.

با ادامه تحقیقات و اقدامات میدانی، جسد مرحومه در تاریخ سوم آبان ماه در باغ پدری قاتل که در حوزه سرزمینی شهرستان رباط‌کریم واقع شده بود کشف گردید.

شایان ذکر است متاسفانه پیش از کشف جسد خانم مبینا زارع، در سحرگاه مورخه یکم آبان ماه ۱۴۰۴ فرد مظنون به قتل، پس از ارتکاب جرم و مدفون نمودن جسد مقتول، با طراحی نقشه‌ای از پیش برنامه ریزی شده از کشور خارج گردیده است.

در حال حاضر، تمامی اقدامات قانونی و انتظامی لازم با هماهنگی مرجع محترم قضائی، جهت دستگیری قاتل از طریق پلیس اینترپل در دستور کار قرار دارد و به محض حصول نتیجه مراتب اطلاع رسانی خواهد شد.

مبینا زارع اسلامشهر قاتل مقتول اینترپل
