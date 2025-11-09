استایل «سنا و سونیا حسینی»؛ در پشت صحنه کازابلانکا

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0633\u0646\u0627 \u0648 \u0633\u0648\u0646\u06cc\u0627 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc\u060c \u062e\u0648\u0627\u0647\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0648\u0642\u0644\u0648\u06cc \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06af\u0631 \u0646\u0642\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0627\u0631\u0627 \u0648 \u0646\u06cc\u06a9\u0627 \u062f\u0631 \u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u00ab\u067e\u0627\u06cc\u062a\u062e\u062a \u06f7\u00bb\u060c \u0628\u0647 \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627\u06cc \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u00ab\u06a9\u0627\u0632\u0627\u0628\u0644\u0627\u0646\u06a9\u0627\u00bb \u062f\u0631 \u062a\u0627\u0644\u0627\u0631 \u062d\u0627\u0641\u0638 \u0646\u0634\u0633\u062a\u0646\u062f.\n\u00a0\n