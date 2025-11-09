میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش پلیس به قتل دختر گمشده اسلامشهری

متاسفانه پیش از کشف جسد خانم مبینا زارع، در سحرگاه مورخه یکم آبان ماه ۱۴۰۴  فرد مظنون به قتل، پس از ارتکاب جرم و مدفون نمودن جسد مقتول، باطراحی نقشه‌ای ازپیش برنامه‌ریزی شده از کشور خارج گردیده است.
کد خبر: ۱۳۳۹۰۸۰
| |
1144 بازدید
|
۱

واکنش پلیس به قتل دختر گمشده اسلامشهری

به گزارش تابناک،مرکز اطلاع‌رسانی پلیس غرب استان تهران، اطلاعیه‌ای درباره پرونده قتل یک خانم با هویت مبینا زارع صادر کرد.در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع عموم می‌رساند، پرونده مرحومه خانم مبینا زارع درتاریخ یکم آبان ماه ۱۴۰۴ به عنوان فرد گمشده توسط خانواده ایشان تشکیل و بلافاصله به پلیس آگاهی شهرستان اسلامشهر ارجاع گردید.

پس از پیگیری‌های شبانه‌روزی و انجام اقدامات فنی وتخصصی توسط کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان اسلامشهر، مشخص گردید خانم مبینا زارع به دست نامزد سابق خود در موقعیت نامعلومی به قتل رسیده است.

با ادامه تحقیقات و اقدامات میدانی، جسد مرحومه درتاریخ سوم آبان ماه در باغ پدری قاتل که در شهرستان رباط‌ کریم واقع شده بود کشف گردید.

واکنش پلیس به قتل دختر گمشده اسلامشهری


شایان ذکر است متاسفانه پیش از کشف جسد خانم مبینا زارع، در سحرگاه مورخه یکم آبان ماه ۱۴۰۴  فرد مظنون به قتل، پس از ارتکاب جرم و مدفون نمودن جسد مقتول، باطراحی نقشه‌ای ازپیش برنامه‌ریزی شده از کشور خارج گردیده است.

درحال حاضر، تمامی اقدامات قانونی و انتظامی لازم باهماهنگی مرجع محترم قضائی، جهت دستگیری قاتل از طریق پلیس اینترپل در دستورکار قرار دارد و به محض حصول نتیجه مراتب اطلاع رسانی خواهد شد.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پلیس قتل جنایت اسلامشهر دختر گمشده قتل دختر خبر فوری
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جزئیات گروگانگیری کودک ۹ ساله در چابهار
مادرکُشی هولناک دو پسر
دستگیری عاملان جنایت هولناک در بازار تهران
پیدا شدن جسد مینا دختر گمشده!
دستگیری پسر نیمه‌برهنه در صندلی عقب خودرو!
قتل فجیع زن ۴۰ ساله به خاطر اختلافات مالی در فردیس
جنایت به دلیل دعوت نشدن به عروسی
قتل وحشتناک مرد تهرانی به دست پسر ۲۰ ساله‌اش
جنایت هولناک مرد بیکار امریکایی
ارزان‌ترین گوشی آیفون به بازار می‌آید
دختر ۵ ساله بازیگوش پیدا شد
دختر گمشده در مهاجران پیدا شد
قتل ناموسی دختر ۱۶ ساله آبادانی به دست عمو
ناگفته‌های خواهر ریحانه عامری از قتل خواهرش
روابط غیراخلاقی؛ نقش اول در وقوع قتل‌های فجیع
ناجا: فیلم قتل در میدان کرج کذب است
واکنش پلیس به قتل «مبینا زارع» دختر گمشده اسلامشهری
قتل فجیع در خیابان کاشانی اسلامشهر
قتل الهه حسین نژاد؛ کابوس مسافرکش ها
راز قتل پیرزن 70ساله بر ملا شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
0
1
پاسخ
دختر گمشده؟ بعد چطور همون اول پلیس ، نامزد سابقش رو بازجویی نکرده است؟ وقتی طرف یک روز گم میشه یعنی هیچ تحقیقی انجام نمی شود؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ایران ممکن است از کره شمالی سلاح هسته‌ای بخرد/ فتوای آیت الله خامنه‌ای می‌تواند تغییر کند
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید
علت اصلی مرگ صابر کاظمی فاش شد
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
تصاویر تشییع پیکر صابر کاظمی؛ همه آمده بودند
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
مقایسه ویلاهای لوکس سوئیس و ایران
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۹۴ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۶۷ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۶ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۴۹ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۹ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cM4
tabnak.ir/005cM4