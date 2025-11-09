میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هفت شهر در «هشدار قرمز» آلودگی!

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: با تداوم پایداری جوی و وارونگی دما، هوای هفت شهر کشور در وضعیت هشدار آلودگی قرار دارد و بارشی در اغلب مناطق پیش‌بینی نمی‌شود.
کد خبر: ۱۳۳۹۰۶۸
| |
383 بازدید

هفت شهر در «هشدار قرمز» آلودگی!

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور با تشریح آخرین وضعیت جوی ایران گفت: طی پنج‌ روز آینده در اغلب مناطق کشور، جوی پایدار حاکم خواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی افزود: فردا (دوشنبه، ۱۹ آبان) سرعت وزش باد در شرق و جنوب شرق کشور افزایش می‌یابد و در برخی ساعات ممکن است موجب خیزش گرد و خاک در مناطق مستعد شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی این مدت برای شهرهای صنعتی و پرجمعیت کشور در ساعات اولیه روز، افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به وضعیت هوای پایتخت تصریح کرد: آسمان تهران امروز (۱۸ آبان) صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در بعد از ظهر وزش باد ملایم و غبار محلی پیش‌بینی می‌شود. حداقل دمای تهران ۲ و حداکثر دمای آن ۲۲ درجه سانتی‌گراد است.

صدور هشدار زرد هواشناسی در پی تشدید و تداوم آلودگی هوا

ضیائیان یادآور شد: با توجه به تداوم شدت آلودگی هوا در هفت شهر کشور، هشدار زرد هواشناسی صادر شده است. این هشدار برای شهرهای تهران، کرج، ارومیه، اراک، اصفهان، اهواز و تبریز اعلام شده و این شرایط تا روز چهارشنبه (۲۱ آبان) ادامه خواهد داشت.

این مقام مسئول سازمان هواشناسی تصریح کرد: به دلیل پایداری جو و حاکمیت پدیده وارونگی دما، سرمای نسبی در سطح زمین افزایش یافته و موجب افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در هفت شهر کشور خواهد شد. این وضعیت سبب افزایش شاخص آلودگی هوا تا حد ناسالم برای گروه‌های حساس می‌شود.

وی ادامه داد: امروز (یکشنبه، ۱۸ آبان) و فردا (دوشنبه، ۱۹ آبان) شهرهای تهران، کرج، ارومیه، اراک، اصفهان و اهواز با افزایش غلظت آلاینده‌ها مواجه خواهند بود و در روز سه‌شنبه (۲۰ آبان) و چهارشنبه (۲۱ آبان) شهر تبریز نیز به این فهرست افزوده می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان تأکید کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی کشور، در صورت عدم کنترل منابع آلاینده ثابت و متحرک در مناطق پرتردد، احتمال می‌رود شاخص آلودگی هوا به حد ناسالم برای همه گروه‌ها نیز افزایش یابد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
هشدار هشدار قرمز آژیر قرمز آلودگی آلاینده ها تهران آلودگی هوا هوای ایران هوای تهران شاخص آلودگی هوای ناسالم خبر فوری
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تداوم ۳ روزه آلودگی هوا در تهران
تا حد امکان در فضای باز تردد نکنید
شاخص خطر در پایتخت!
باران کمی از شدت آلودگی هوای تهران کاست
آلودگی هوا در تهران ادامه دارد
هوای تهران به مرز هشدار رسید
وضعیت آلودگی هوای تهران
جولان آلاینده‌ها در تهران به وقت بامداد
آخرین وضعیت آلودگی هوای تهران
تجربه ۲۹ روز هوای آلوده در تهران طی تیرماه
هوای تهرانی‌ها ناسالم است
تداوم تنفس هوای آلوده در پایتخت
تداوم آلودگی هوای پایتخت طی امروز
تهرانی‌ها از آغاز سال تا کنون چند روز هوای آلوده داشتند؟
کیفیت هوای تهران« ناسالم برای همه»
تداوم هوای ناسالم برای گروه‌های حساس در تهران
تداوم شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس در تهران
رکوردشکنی آلودگی هوای تهران در نخستین هفته ‌پاییز
تداوم هوای نامطلوب برای گروه‌های حساس در پایتخت
ثبت چهارمین روز هوای ناسالم در پایتخت
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۹۳ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۴۹ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۹ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۷ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!  (۴۵ نظر)
باید نسخه‌شان را پیچید!/ زیرمیزی داریم اما.../ مقابل غیرانتفاعی‌ها می‌ایستیم  (۴۵ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cLs
tabnak.ir/005cLs