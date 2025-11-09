هفت شهر در «هشدار قرمز» آلودگی!

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور با تشریح آخرین وضعیت جوی ایران گفت: طی پنج روز آینده در اغلب مناطق کشور، جوی پایدار حاکم خواهد بود.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی افزود: فردا (دوشنبه، ۱۹ آبان) سرعت وزش باد در شرق و جنوب شرق کشور افزایش مییابد و در برخی ساعات ممکن است موجب خیزش گرد و خاک در مناطق مستعد شود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: بر اساس تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، طی این مدت برای شهرهای صنعتی و پرجمعیت کشور در ساعات اولیه روز، افزایش آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا پیشبینی شده است.
وی با اشاره به وضعیت هوای پایتخت تصریح کرد: آسمان تهران امروز (۱۸ آبان) صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در بعد از ظهر وزش باد ملایم و غبار محلی پیشبینی میشود. حداقل دمای تهران ۲ و حداکثر دمای آن ۲۲ درجه سانتیگراد است.
صدور هشدار زرد هواشناسی در پی تشدید و تداوم آلودگی هوا
ضیائیان یادآور شد: با توجه به تداوم شدت آلودگی هوا در هفت شهر کشور، هشدار زرد هواشناسی صادر شده است. این هشدار برای شهرهای تهران، کرج، ارومیه، اراک، اصفهان، اهواز و تبریز اعلام شده و این شرایط تا روز چهارشنبه (۲۱ آبان) ادامه خواهد داشت.
این مقام مسئول سازمان هواشناسی تصریح کرد: به دلیل پایداری جو و حاکمیت پدیده وارونگی دما، سرمای نسبی در سطح زمین افزایش یافته و موجب افزایش غلظت آلایندهها و کاهش کیفیت هوا در هفت شهر کشور خواهد شد. این وضعیت سبب افزایش شاخص آلودگی هوا تا حد ناسالم برای گروههای حساس میشود.
وی ادامه داد: امروز (یکشنبه، ۱۸ آبان) و فردا (دوشنبه، ۱۹ آبان) شهرهای تهران، کرج، ارومیه، اراک، اصفهان و اهواز با افزایش غلظت آلایندهها مواجه خواهند بود و در روز سهشنبه (۲۰ آبان) و چهارشنبه (۲۱ آبان) شهر تبریز نیز به این فهرست افزوده میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان تأکید کرد: بر اساس پیشبینیهای سازمان هواشناسی کشور، در صورت عدم کنترل منابع آلاینده ثابت و متحرک در مناطق پرتردد، احتمال میرود شاخص آلودگی هوا به حد ناسالم برای همه گروهها نیز افزایش یابد.