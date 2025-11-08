خارج‌ کردن توده ۱۰ کیلویی از شکم یک بیمار + عکس

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، دکتر شیما محمدیان، فلوشیپ انکولوژی سرطان‌های زنان و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز در این خصوص گفت: خانمی با دردهای مداوم شکمی و افزایش غیرطبیعی حجم شکم به بیمارستان کمالی کرج مراجعه کرد که پس از انجام بررسی‌های تخصصی و تصویربرداری‌های لازم، وجود توده بزرگ شکمی تأیید شد.

وی ادامه داد: عمل جراحی این بیمار با موفقیت انجام و توده به‌طور کامل از بدن بیمار خارج شد.

محمدیان تاکید کرد: بانوان باید هرگونه تغییر در اندازه شکم، دردهای مزمن لگنی، یا احساس سنگینی غیرطبیعی را جدی بگیرند و به پزشک متخصص مراجعه کنند، زیرا تشخیص زودهنگام می‌تواند جان بیمار را نجات دهد.