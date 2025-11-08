توضیح وزیر نیرو درباره قطعی شبانه آب

وزیر نیرو گفت: ممکن است مجبور شویم بعضی از شب‌ها که مردم عزیزمان در واقع آرامش دارند و در آن شب‌ها کمتر آب مصرف می‌کنند، فشار آب را تا حد صفر کاهش دهیم. این اقدام به ما کمک می‌کند تا هدر رفت آب را به حداقل برسانیم.

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، وزیر نیرو در سخنانی به اقدامات انجام شده برای کنترل هدر رفت آب اشاره کرد و گفت: ما از مدت‌ها پیش برای کنترل هدر رفته آب با کاهش فشار شبکه مدیریت کرده و توانستیم حدود ۱۵ متر مکعب بر ثانیه، یعنی بیش از تقریبا ۵ برابر آبی که از حد تالار می‌آوریم، با کمک مردم و همکاری آنها، آب را ذخیره کنیم و از هدر رفتش جلوگیری کنیم.

او ادامه داد: البته مردم عزیزمان هم دچار زحمت شدند، اما خوشبختانه برخی از آنها با نصب مخازن و افزایش فشار از طریق پمپ، مشکلشان را حل کردند. اما هدر رفت آب برای کشور ذخیره شد و ما مقدار زیادی از هدر رفت جلوگیری کردیم.

وزیر نیرو تصریح کرد: این برنامه را کماکان در دستور کار داریم و حتی ممکن است مجبور شویم بعضی از شب‌ها که مردم عزیزمان در واقع آرامش دارند و در آن شب‌ها کمتر آب مصرف می‌کنند، فشار آب را تا حد صفر کاهش دهیم. این اقدام به ما کمک می‌کند تا هدر رفت آب را به حداقل برسانیم.

او گفت: بر اساس سیاست دولت چهاردهم و پیگیری شخص رئیس‌جمهور، تا پایان سال ۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر راه‌اندازی می‌شود و هدف ما رسیدن به ۱۱ هزار مگاوات است.