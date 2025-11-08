میلی صفحه خبر لوگو بالا
کشف بزرگترین محموله ماریجوانای سال در شهرری

فرمانده انتظامی شهرستان ری از کشف 570 کیلوگرم ماریجوانا و دستگیری دو نفر توسط پلیس مبارزه با موادمخدر این فرماندهی، خبر داد.
بزرگترین کشف ماریجوانا سال جاری توسط پلیس ری

به گزارش تابناک، فرمانده انتظامی شهرستان ری از کشف 570 کیلوگرم ماریجوانا و دستگیری دو نفر توسط پلیس مبارزه با موادمخدر این فرماندهی، خبر داد.سرهنگ حسین مافی فرمانده انتظامی شهرستان ری اظهار کرد: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر انتقال و نگهداری مقدار قابل توجهی موادمخدر ماریجوانا در محدوده غرب استان تهران، بررسی موضوع سریعاً در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی شهرستان ری قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی مقام قضائی در این عملیات غافلگیرانه وارد محل مورد نظر شدند که در نتیجه این عملیات، 570 کیلوگرم ماریجوانا کشف و دونفر از سوداگران مرگ دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری با اشاره به اینکه این عملیات تاکنون به عنوان بزرگترین کشف ماریجوانا سال جاری در سطح ماموریتی این فرماندهی به ثبت رسیده است، گفت: موفقیت این ماموران در این عملیات نتیجه اشراف اطلاعاتی شبانه‌روزی و همکاری موثر مردم با پلیس بوده است.

 
 
مواد مخدر ماریجوآنا ماریجوانا کشف مواد مخدر
