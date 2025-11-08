میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی - ریاض

نیمه‌نهایی برای ما از فینال هم حساس‌تر است

شمسایی گفت: هدف ما گلزنی و اجرای برنامه‌های تاکتیکی بود که موفق شدیم چهار گل به ثمر برسانیم.
نیمه‌نهایی برای ما از فینال هم حساس‌تر است

وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال ایران، پس از پیروزی چهار بر یک شاگردانش مقابل تاجیکستان در مرحله گروهی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی، به تشریح عملکرد تیم و برنامه‌های پیش‌رو پرداخت.

شمسایی با بیان اینکه نیمه اول دیدار با تاجیکستان نمایانگر فوتسال واقعی ایران بود، گفت: هدف ما گلزنی و اجرای برنامه‌های تاکتیکی بود که موفق شدیم چهار گل به ثمر برسانیم. در نیمه دوم تعویض‌های زیادی داشتیم تا فرصت بازی برای بازیکنانی که کمتر در دو دیدار قبلی فرصت حضور داشتند فراهم شود و ضمن مراقبت از کارت گرفتن بازیکنان، تمامی نفرات به تجربه بازی دست پیدا کنند.

وی ادامه داد: نیمه‌نهایی از نظر من از فینال حساس‌تر است، زیرا اگر بازیکنی مصدوم یا محروم شود، فرصت‌ها از دست خواهد رفت. امروز نیمه اول خودمان بودیم و در نیمه دوم، بازی خوبی ارائه کردیم هرچند اشتباهاتی داشتیم. تیم تاجیکستان سابقه حضور در جام جهانی دارد و جزو چهار تیم برتر آسیا محسوب می‌شود، بنابراین نباید این مسابقات ساده گرفته شود.

شمسایی با اشاره به حریف نیمه‌نهایی افزود: احتمالاً در نیمه‌نهایی به مصاف ازبکستان می‌رویم که آنها هم سابقه حضور در جام جهانی و جزو چهار تیم برتر آسیا هستند. در حال حاضر تمرکز ما روی این بازی است و با توکل به خدا آماده می‌شویم.

سرمربی تیم ملی فوتسال با بیان اینکه انتظارات از تیم بسیار بالاست، گفت: حضور وزیر ورزش و جوانان، آقای دنیامالی، در بازی امروز باعث انگیزه بیشتر بازیکنان شد و نشان‌دهنده توجه مسئولان به تیم ملی است. ما به دنبال بهترین عملکرد خود هستیم و گام به گام پیش می‌رویم؛ ابتدا نیمه‌نهایی و سپس فینال.

وی درباره تجربه دو روز اخیر تیم در مسابقات و فشار‌های ناشی از تورنمنت‌های بین‌المللی اظهار داشت: این دو روز برای من به اندازه ده سال گذشت. مربیگری در چنین تورنمنت‌هایی سخت است و هر بازیکن اخلاق و توانایی خاص خود را دارد. با وجود چالش‌ها، تیم ما حرفه‌ای عمل کرده و تلاش می‌کند نتایج مطلوبی کسب کند.

شمسایی در پایان درباره داوری و برخی نواقص در بازی‌ها گفت: انتظار کیفیت بالاتر از داوری داریم، اما اشتباهات بخشی از مسابقات است و مهم این است که تیم بتواند عملکرد خود را حفظ کند. امروز هم خدا را شکر، بچه‌ها توانستند با تمام توان خود بازی کنند و امیدوارم فردا شاهد شادی هواداران در فینال باشیم.

