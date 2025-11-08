صعود تیم ملی فوتسال ایران به نیمه نهایی

به گزارش تابناک، تیم ملی فوتسال ایران در سومین دیدار مرحله گروهی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی، امروز (شنبه ۱۷ آبان) از ساعت ۱۴ به وقت تهران در سالن «گرین هال» شهر ریاض به مصاف تیم تاجیکستان رفت که این دیدار با نتیجه ۴ بر یک به سود شاگردان شمسایی خاتمه یافت.

در نیمه نخست این دیدار، شاگردان تیم ملی نمایش برتری داشتند و توانستند با گل‌های محمدحسین درخشانی، حسین طیبی، مهدی کریمی و حسین سبزی دروازه حریف را باز کنند.

در ادامه و در هفت دقیقه پایانی نیمه اول، حسین طیبی بار دیگر موفق به گلزنی شد، اما داور مسابقه به دلیل خطای هند این گل را مردود اعلام کرد و به کاپیتان تیم ملی کشورمان کارت زرد نشان داد.

روی یک ضد حمله ادریس یوروف موفق شد گل اول تاجیکستان را به ثمر برساند.

در نیمه دوم این دیدار نیز تیم ملی فوتسال ایران برتر از حریف تاجیکستان ظاهر شد و کنترل بازی را در اختیار داشت. در این نیمه، سعید احمدعباسی دو فرصت گلزنی بسیار خوب به دست آورد، اما هر دو موقعیت با واکنش‌های دیدنی دروازه‌بان تاجیکستان از دست رفت و تبدیل به گل نشد.

ایران با کسب پیروزی در این بازی، ۵ امتیازی شد و پس از مراکش با ۷ امتیاز به عنوان تیم دوم راهی مرحله نیمه نهایی شد و دو تیم افغانستان و تاجیکستان هم از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

پیش از این دیدار دو تیم مراکش و افغانستان دو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با برتری ۴ بر صفر مراکش همراه شد.

شایان ذکر است که احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان کشورمان، مهمان ویژه این دیدار بود و از نزدیک تماشاگر بازی ملی‌پوشان ایران مقابل تاجیکستان شد.