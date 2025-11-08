میلی صفحه خبر لوگو بالا
روایت دردناک پدر دانشجوی اهوازی از خودسوزی اش

در پی اقدام نیروهای اجرائیات شهرداری اهواز برای تخریب یک واحد اغذیه‌فروشی در پارک زیتون، جوانی ۲۱ ساله در اعتراض به این اقدام دست به خودسوزی زد و با سوختگی شدید به بیمارستان منتقل شد.
روایت دردناک پدر دانشجوی اهوازی از خودسوزی اش

در پی اقدام نیروهای اجرائیات شهرداری برای تخریب یک واحد اغذیه‌فروشی در پارک زیتون اهواز، احمد بالدی، جوان ۲۱ ساله و فرزند صاحب این واحد صنفی، در اعتراض به این اقدام دست به خودسوزی زد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ به گفته خانواده بالدی، احمد هم‌اکنون با ۶۰ درصد سوختگی در بیمارستان بستری است و حال عمومی‌اش وخیم گزارش شده است.مجاهد بالدی، پدر احمد و صاحب اغذیه‌فروشی گفت: «۲۱ سال است که از این اغذیه‌فروشی نان می‌خوریم. شش فرزند دارم که دو نفرشان دانشجو هستند و سه دخترم در رشته تکواندو از فنی‌ترین بازیکنان وزن خودشان به شمار می‌روند. من با همین درآمد محدود، فرزندانم را سالم و موفق بزرگ کرده‌ام.» به گفته او، روز حادثه احمد پس از پایان کلاس دانشگاه، طبق معمول برای کمک به پدرش به محل کار رفته بود.

او می‌گوید: «همسرم از برنامه درسی احمد اطلاع داشت و با او تماس گرفت تا برای صرف غذا به خانه بیاید، اما احمد گفت: “یک دقیقه دیگر به اغذیه‌فروشی می‌رسم.” وقتی دیر کرد، همسرم نگران شد و به سمت پارک زیتون رفت. آنجا با صحنه درگیری احمد و مأموران اجرائیات شهرداری روبه‌رو شد.»

مجاهد بالدی می‌افزاید:«پسرم وقتی دید نیروهای اجرائیات در حال تخریب محل هستند، التماس کرد که صبر کنند، اما کسی گوش نکرد. احمد گفت اگر ادامه دهند، خودش را آتش می‌زند تا شاید مانع شوند. در پاسخ، یکی از مأموران گفت: بسوزان ببینم چطوری می‌سوزی. بعد از آن شیشه‌های محل را شکستند و درگیری بالا گرفت.»

به گفته پدر « ماموران بدون هیچ حکمی به دستان همسرم نیز دستبند زدند» و سپس دستور بازداشت مجاهد بالدی صادر شد.او در توضیح وضعیت حقوقی محل گفت:«زمین متعلق به شهرداری است، اما ساخت بنا از من است. ما قراردادی بیست‌ساله با شهرداری داریم که هر سه سال یک‌بار تعدیل اجاره صورت می‌گیرد. قرارداد سه‌ماهه‌مان تمام شده بود اما طبق حکم دادستان، فرصت دو ساله‌ای برای ادامه فعالیت داده شده بود.»

شهرداری: «ما فقط برای گفت‌وگو رفتیم»

در مقابل، شهرداری اهواز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که اقدامش قانونی و با حکم قضایی بوده است.در این بیانیه آمده: شهرداری اهواز در راستای اجرای طرح عمران و توسعه فضای سبز پارک زیتون و با توجه به درخواست های متعدد مردم و همچنین دستور مقام قضایی و دستگاه‌های نظارتی همچنین سپری شدن مدت زیادی از اتمام قرارداد رستوران احداث شده در پارک زیتون و ارسال اخطاریه های متعدد در خصوص تخلیه از طریق کلانتری محل و همچنین الصاق بنر نسبت به اطلاع رسانی مورد ذکر شده در محل اقدام نموده است.

در ادامه این بیانیه با اشاره به بی نتیجه ماندن پیگیری‌ها برای تخلیه محل آمده: لذا پس از مراجعه حضوری عوامل شهرداری جهت گفتگو با بهره بردار جهت حل موضوع و رعایت دستور و حکم قضایی، عوامل شهرداری در حین گفتگو (بدون هیچ گونه درگیری فیزیکی) متوجه وقوع آتش سوزی در رستوران می‌شوند که با اقدام به موقع تعدادی از نیروها و ورود به رستوران موفق به مهار آتش می‌شوند.این بیانیه به آسیب دیدن یک نفر و انتقال وی به بیمارستان در این حادثه تصریح دارد و می‌افزاید: اسناد و مدارک موارد فوق الذکر کاملا موجود و شهرداری با هماهنگی تمامی دستگاه های قضایی و نظارتی مرتبط نسبت به موضوع اقدام نموده است.

عصر دوشنبه، ۱۵ آبان ۱۴۰۴، تعدادی از شهروندان اهوازی، بستگان و دوستان احمد بالدی، مقابل بیمارستان سوختگی طالقانی اهواز تجمع کردند. آنها با سر دادن شعارهایی خواستار برکناری شهردار اهواز، رضا امینی، و محاکمه‌ی مأموران اجرائیاتی شدند که در حادثه نقش داشته‌اند. در جریان این تجمع، استاندار خوزستان سید محمدرضا موالی‌زاده نیز در محل حضور یافت و با خانواده بالدی و جمعی از آنها گفت‌وگو کرد.

گفتنی است؛ مراجع قضایی هنوز در خصوص این حادثه اظهار نظری نکرده‌اند و پیگیری‌ها برای مشخص شدن ابعاد این حادثه ادامه دارد.

آغاز بررسی قضایی پرونده تکمیلی

 دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان طی بیانیه‌ای ضمن هشدار به افراد و جریاناتی که بخواهد از این حادثه در راستای اهداف دشمنان برای ایجاد شکاف قومی یا برهم زدن آرامش عمومی استفاده کند، اعلام کرد: رسیدگی دقیق و همه‌جانبه به این حادثه در دستور کار ویژه قرار گرفته و با جدیت از سوی مراجع قضایی در حال پیگیری است.

دانشجو خودسوزی شهرداری اغذیه فروشی ماموران شهرداری خبر فوری پارک زیتون اهواز
