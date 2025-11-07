قیمت جدید کالاهای اساسی در کشور

رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به 15 آبان نشان می‌دهد؛ قیمت مصرف‌کننده گوشت مرغ و تخم‌مرغ همچنان در بازار بسیار بالاتر از نرخ مصوب است.

رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۱۵ آبان ۱۴۰۴ انجام شد.

بازار گوشت مرغ

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ قیمت مصوب گوشت مرغ برای مصرف کننده ۲۰ مهر ۱۴۰۴ ابلاغ شد؛ اما از این تاریخ تا کنون بازار گوشت مرغ یکی از پر نوسان‌ترین دوره‌های خود را تجربه کرده است.

گرانی و نایابی نهاده‌های دامی که از ابتدا سال آغاز و تا کنون ادامه دارد (البته واردات و تأمین این بازار با سرعت بیشتر از سوی وزارت جهاد کشاورزی در حال انجام است) و شیوع تب برفکی SAT ۱ در دامداری‌ها سبب شده تا فشار تقاضا در بازار گوشت مرغ بالا باشد و شاید عدم تناسب عرضه و تقاضا منجر به نابه‌سامانی قیمتی در این بازار شده باشد.

عرضه هر کیلو گرم گوشت مرغ به مبلغ مصوب ۱۳۷.۵۰۰ تومان فقط دو هفته اجرا شد و در ادامه در هفته سوم این نرخ به ۱۴۸ تا ۱۵۵ هزار تومان رسید. در حالی که سه شنبه ۶ آبان ماه هر کیلو گرم گوشت مرغ تازه ۱۴۸ هزار تومان بود چهارشنبه ۷ آبان ماه به قیمت مصوب برگشت.

در ادامه این محصول در هفته دوم آبان ماه، از ابتدا هفته قیمت این پروتئین حیوانی ۱۳۷.۵۰۰ تومان بود و این قیمت سه شنبه ۱۳ آبان دوباره به هر کیلو گرم ۱۵۵ هزار تومان رسید.

قیمت تخم‌مرغ

در اواسط مهر ماه امسال رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن اعلام کرد قیمت مصوب هر کیلو گرم تخم مرغ درب مرغداری‌ها ۷۷ هزار تومان است. این عدد در اردیبهشت ماه ۶۳ هزار تومان بود.

همچنین قیمت مصرف‌کننده به هر کیلو گرم ۹۲ هزار تومان افزایش یافت. با این وجود هر کیلو گرم تخم‌مرغ بدون بسته‌بندی برای صاحب سوپرمارکت‌ها حدود ۹۷.۵۰۰ تومان تمام می‌شود و آنها نیز هر شانه تخم‌مرغ کمتر از ۲ کیلو گرم را ۲۱۰ تا ۲۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند. بر اساس قیمت مصوب دولتی این عدد نباید بالاتر از ۱۸۴ هزار تومان باشد. طی یک ماه اخیر قیمت‌ها کاهش نیافته و عرضه با نرخ بالاتر از مصوب در حال انجام است.

گفتنی است، وزارت جهاد کشاورزی تأمین و تنظیم بازار تخم مرغ را به اتحادیه مرکزی مرغداران میهن واگذار کرده است که در مدت ۳ سال گذشته بازار این محصول پروتئینی شرایط با ثباتی داشت اما با تصویب نرخ جدید شاهد افزایش قیمت‌ها بیش از قیمت مصوب هستیم.

قیمت لبنیات

صرفه‌جویی ارزی دولت، کمبود نهاده دامی و شیوع تب برفکی در دامداری‌ها سبب شده تا تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی بهانه‌ای دیگر برای فرایند افزایش قیمت محصولات خود داشته باشند. افزایش قیمت فرآورده‌های لبنی از ابتدا سال ۱۴۰۴ تا کنون متوقف نشده و با شیوع تب برفکی ادامه دارد. به عنوان مثال، هر سطل ماست پرچرب یکی از برندها از ۱۷۸ هزار تومان در روزهای اخیر به ۱۹۵ هزار تومان رسیده است. یا یک بطری شیر یک لیتری از ۴۷.۵۰۰ به ۵۷.۵۰۰ افزایش یافته است.

تغییر در اقلام کالابرگ الکترونیک

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی تعیین فهرست یارانه‌بگیران چه نقدی و چه غیرنقدی است. این وزارتخانه در خصوص کالابرگ الکترونیک (یارانه غیرنقدی) تغییراتی را در حال اعمال است. طی حدود دو سال اخیر ۱۱ قلم از دسته گوشت، لبنیات، حبوبات و.… به دهک‌های پایینی عرضه شده که قیمت این محصولات بخشی را خریدار و بخشی را دولت می‌پرداخته است. بر اساس اعلام مسئولان این حوزه قرار است در اقلام تغییراتی صورت گیرد.

نماینده خانه ملت در خصوص این تغییرات عنوان کرده است، پیشنهاد ما در مجلس شورای اسلامی این است که کالا با نرخ ثابت از طریق کالابرگ الکترونیک عرضه شود و دولت مابه‌التفاوت این نرخ را نسبت به بازار پرداخت کند.

همچنین پیشنهاد دیگر این است که اگر بهای کالا افزایش پیدا کرد، اعتبار کالابرگ نیز به همان نسبت بالا برود؛ برای مثال، اگر در فروردین ماه کالایی به نرخ ۵۰ تومان خریداری شد و در مرحله بعد قیمت آن به ۶۰ تومان رسید، باید در کالابرگ الکترونیکی این تغییر قیمتی لحاظ شود.

در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی آمده است؛ قیمت‌های زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزن‌های نوشته نشده یک کیلوگرم است.

قیمت کالاهای اساسی

کالاهای اساسی قیمت هفته جاری قیمت هفته گذشته شقه، سردست و راسته گوسفند ۷۸۰-۸۷۰ ۸۷۰-۸۸۰ گوشت ران گوسفندی ۱۰۸۰۰۰۰-۱۰۹۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰ گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی تنظیم بازار) - - گوشت سردست گوساله ۷۸۰-۹۰۰ ۸۹۰-۹۰۰ گوشت ران گوساله ۹۴۰-۹۵۰ ۹۴۰-۹۵۰ گوشت منجمد گوساله ۶۹۰-۷۵۰ ۶۹۰-۷۵۰ گوشت چرخ کرده مخلوط ۶۹۹-۸۰۰ ۶۹۹-۸۰۰ گوشت چرخ کرده مخلوط بسته‌بندی فروشگاهی - - کله و پاچه ۱۱۰۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰ گوشت مرغ ۱۵۵ ۱۳۵.۷۰۰ ران مرغ بدون کمر ۱۲۰ ۱۲۰ ران مرغ با کمر ۹۵ ۹۵ گوشت چرخ کرده مرغ ۲۲۰ ۲۲۰ تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) ۱۸۹-۲۲۰ ۱۷۵-۲۱۰ تخم مرغ بسته‌بندی فروشگاهی (شانه ۳۰ عددی) ۱۹۱.۸۰۰-۱۹۸ ۱۹۱.۸۰۰-۱۹۸ قزل‌آلا ۳۵۵ ۳۵۵ میگو تازه ۶۹۰ ۶۹۰-۷۹۰ پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی - - ماست پرچرب دبه‌ای ۲.۵ کیلو گرمی ۱۲۵ ۱۲۵ کره حیوانی ۵۰ گرمی ۳۵-۳۹ ۳۵-۳۶ کره حیوانی ۱۰۰ گرمی - - خامه استریل ۲۰۰ گرمی ۵۵.۵۰۰-۶۸ ۵۵.۵۰۰-۶۸ شیر بطری کم چرب ۳۷.۵۰۰ ۳۷.۵۰۰ شیر بطری پر چرب ۴۸ ۴۸ ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ - - ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۲ ۴۷ ۴۷ قند ۸۹ ۸۹ شکر ۵۹-۶۹ ۵۹-۶۹ روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (سرخ کردنی) ۱۳۲.۲۰۰ ۱۳۲.۲۰۰ روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (پخت و پز) ۱۱۷.۷۰۰ ۱۱۷.۷۰۰ کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی - - کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی ۱۱۹.۹۰۰ ۱۱۹.۹۰۰ رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) ۹۹.۹۰۰ ۹۹.۹۰۰ برنج هاشمی برداشت جدید ۳۳۰-۳۷۰ ۳۳۰-۳۷۰ برنج طارم - - برنج شمشیری - - برنج هندی - ۱۰۰ لوبیا چیتی فله‌ای و بسته بندی ۶۹۰ ۶۹۰ لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۴۴۹.۹۱۰ - لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۴۹۹.۹۴۰ - عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۱۹.۹۲۰ - نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۲۷.۹۰۰ ۲۲۷.۹۰۰ ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۴۰ ۲۴۰ لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۳۱۹.۹۰۰ ۳۱۹.۹۰۰ چای ایرانی ۴۵۰ گرمی ۱۸۹.۹۰۰ ۱۸۹.۹۰۰ چای خارجی ۵۰۰ گرمی ۶۴۰ ۶۴۰

گفتنی است؛ بر اساس گزارش بانک مرکزی، شهروندان می‌توانند با خرید برخی اقلام از میادین میوه و تره بار این کالاهای را با قیمت پایین‌تر تهیه کنند. به عنوان مثال، خرید گوشت گوسفندی ۲۵ درصد، گوشت گوساله با ۱۴ درصد، گوشت مرغ ۱۰ درصد، تخم مرغ (شانه ۲ کیلو گرمی) ۱۰ درصد، حبوبات ۲۹ درصد، برنج داخلی درجه یک ۱۴ درصد، قند ۱۰ درصد و شکر ۷ درصد در هفته منتهی به ۲ آبان ۱۴۰۴، ارزان‌تر از فروشگاه‌های سطح شهر در این میادین عرضه و به فروش رسیده است.