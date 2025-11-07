میلی صفحه خبر لوگو بالا
استقبال پرشور مردم کراچی از قالیباف+عکس

تصاویری از حضور محمدباقر قالیباف در نماز جمعه مسجد یثرب شهر کراچی پاکستان و استقبال گرم مردم این شهر از رئیس مجلس شورای اسلامی
استقبال پرشور مردم کراچی از قالیباف+عکس

محمدباقر قالیباف کراچی پاکستان خبر فوری استقبال
