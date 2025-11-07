میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاخص خطر در پایتخت!

براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۱۶ آبان ماه) در شرایط «ناسالم برای گروه‌های حساس» است.
کد خبر: ۱۳۳۸۶۹۸
| |
364 بازدید

شاخص خطر در پایتخت!

میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۹۷ و در وضعیت «قابل‌قبول» قرار داشت.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، میانگین کیفیت هوا هم‌اکنون با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون ۱۱۱ و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.

از ابتدای امسال تاکنون، کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت «پاک»، ۱۲۱ روز «قابل قبول»، ۹۳ روز «ناسالم برای گروه‌های حساس»، ۸ روز «ناسالم»، ۲ روز «بسیار ناسالم» و ۲ روز در شرایط «خطرناک» قرار داشت.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

 

برچسب ها
هوای تهران آلودگی آلاینده ها خبر فوری هوای سالم هوای ناسالم گروه های حساس
