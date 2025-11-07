میلی صفحه خبر لوگو بالا
ادعای ترامپ: برای شنیدن درخواست لغو تحریم‌ها علیه ایران آماده‌ام

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد که ایران خواستار لغو تحریم‌ها شده و وی برای شنیدن درخواست‌ها در این باره آماده است.
کد خبر: ۱۳۳۸۶۸۹
| |
600 بازدید
ادعای ترامپ: برای شنیدن درخواست لغو تحریم‌ها علیه ایران آماده‌ام

ترامپ امروز جمعه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: ایران پرسیده که آیا می‌توان تحریم‌ها را لغو کرد. ایران تحت تحریم‌های بسیار سخت آمریکا قرار دارد و این باعث می‌شود انجام دادن کارهایی که آنها مایلند قادر به انجامش باشند، بسیار دشوار شود. من برای شنیدن آن آماده‌ام و خواهیم دید که چه اتفاقی خواهد افتاد اما برای آن آماده‌ام.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی همچنین در مورد نوار غزه نیز گفت که انتظار می‌رود نیروی بین‌المللی «بزودی» در این باریکه مستقر شود.

ادعای ترامپ در مورد آمادگی برای شنیدن درخواست‌ها درباره لغو تحریم‌ها علیه ایران در حالی است که وی از آغاز دور دوم ریاست جمهوری‌اش در ماه ژانویه بار دیگر کارزار «فشار حداکثری» را در دستور کار قرار داد و ضمن وضع تحریم‌های جدید و در شرایطی که در حال مذاکره بود، در اقدامی تجاوزکارانه به ایران حمله کرد.

وی پنجشنبه شب بدون اشاره به پاسخ نیروهای مسلح ایران به حملات اسرائیل و آمریکا مدعی شد: اسرائیل اول حمله کرد. آن حمله بسیار بسیار قدرتمند بود. من کاملا مسئول آن بودم. وقتی اسرائیل اول به ایران حمله کرد، آن روز، روز بزرگی برای اسرائیل بود. چون به اندازه کلی خسارتی که آنها سر جمع وارد کردند، آسیب زد.

با وجود آنکه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا قرار بود یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ دور ششم مذاکرات غیرمستقیم خود را در عمان برگزار کنند، رژیم صهیونیستی روز ۲۳ خردادماه با نقض آشکار حقوق بین‌الملل و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران، مناطقی در تهران و برخی دیگر از شهرها از جمله تأسیسات هسته‌ای کشور را هدف حمله نظامی قرار داد. در این اقدام تروریستی، شماری از دانشمندان، نظامیان و شهروندان غیرنظامی به شهادت رسیدند.

آمریکا نیز یکم تیرماه به جنگ نتانیاهو پیوست و در اقدامی مغایر با قوانین بین‌المللی از جمله معاهده ان‌پی‌تی، تأسیسات اتمی ایران در فردو، نطنز و اصفهان را که تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داشته‌اند را بمباران کرد.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی، عملیات وعده صادق ۳ را با پرتاب موشک و پهپادهای ایرانی اجرا کردند که بنا بر اذعان تحلیلگران بین‌المللی، گنبد آهنین و سامانه پدافند بر فراز آسمان سرزمین‌های اشغالی را ناکارآمد کرد. ایران همچنین در واکنش به حمله آمریکا به تأسیسات اتمی کشورمان، ‌عملیات بشارت فتح را در حمله به بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه در العدید قطر نشانه گرفت.

سرانجام، سوم تیرماه رئیس‌جمهوری آمریکا توافق آتش‌بس میان ایران و رژیم اسرائیل را اعلام کرد و جمهوری اسلامی ایران هم با بیان اینکه آغازگر جنگ نبوده است تصریح کرد که اگر رژیم اسرائیل تهاجم غیرقانونی خود را متوقف کند، ایران نیز قصدی برای ادامه پاسخ ندارد.

مقامات دولت ترامپ پیش از تجاوز به خاک ایران، تلاش می کردند از یک سو، چشم‌اندازی مثبت از مذاکرات خود با ایران ارائه کنند و از سوی دیگر، با تکرار ادعاها و تهدیدات در چارچوب سیاست فشار حداکثری و فضاسازی، درباره تبعات عدم توافق هراس ایجاد کنند. آنها اکنون نیز پس از تجاوز مشترک با تل آویو به خاک ایران، در تقلا هستند تا با ایران بار دیگر مذاکره کنند در حالیکه آنها به دیپلماسی خیانت کردند و در میانه مذاکرات نه تنها به اسرائیل برای حمله چراغ سبز نشان دادند بلکه خود نیز به این تجاوز پیوستند.

 

