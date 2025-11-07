موافقت نیروهای واکنش سریع سودان با طرح آمریکا

گروه شبه‌نظامی «نیروهای واکنش سریع» سودان روز پنج‌شنبه اعلام کرد که با پیشنهاد ایالات متحده و کشورهای عربی برای برقراری آتش‌بس بشردوستانه موافقت کرده و آماده گفت‌وگو درباره توقف کامل درگیری‌ها است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، نیروهای واکنش سریع و ارتش سودان در طی دو سال و نیم گذشته بارها با طرح‌های مختلف آتش‌بس موافقت کرده‌اند اما هیچ‌کدام به نتیجه نرسیده است.

این بیانیه در حالی منتشر شد که ارتش سودان هنوز پاسخی رسمی نداده است و کمتر از دو هفته از زمانی می‌گذرد که نیروهای واکنش سریع شهر قحطی‌زده «الفاشر» را تصرف کرد.

در بیانیه نیروهای واکنش سریع سودان آمده است: «نیروهای پشتیبانی سریع مشتاق اجرای توافق و آغاز فوری گفت‌وگوها درباره ترتیبات توقف درگیری‌ها و اصول اساسی روند سیاسی در سودان است.»

شورای امنیت و دفاع سودان تحت رهبری ارتش این کشور در اوایل هفته جاری تشکیل جلسه داد اما پاسخ روشنی به پیشنهاد ارائه‌شده نداد، هرچند برخی از رهبران و متحدان بانفوذ در ارتش مخالفت خود را ابراز کرده‌اند.

آمریکا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر در ماه سپتامبر خواستار آتش‌بس سه‌ماهه بشردوستانه شدند که در نهایت به یک آتش‌بس دائمی منجر شود.

درگیری میان ارتش و نیروهای واکنش سریع سودان از آوریل ۲۰۲۳ آغاز شد، زمانی که این دو نیرو که پیش‌تر در قدرت شریک بودند، بر سر برنامه ادغام نظامی با یکدیگر درگیر شدند. این جنگ سودان را ویران کرده، ده‌ها هزار نفر را کشته، قطحی را در سراسر کشور گسترش داده و میلیون‌ها نفر را آواره کرده است.