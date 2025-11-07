نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، تأکید کرد که تل‌آویو برای حمله به نوار غزه یا لبنان یا هر کشور دیگری، از واشنگتن اجازه نمی‌گیرد، بلکه فقط آنها را از گام‌های خود مطلع می‌کند.

نتانیاهو -که از سوی دادگاه جنایی بین‌المللی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در نوار غزه تحت پیگرد است- مدعی شد که اسرائیل «خود از خودش دفاع می‌کند، و خود تصمیم می‌گیرد خطر کجاست و با آن مقابله می‌کند»، به گفته او «چه در امتداد خط زرد در غزه و چه همان‌گونه که در لبنان انجام می‌دهیم.»

نتانیاهو گفت: «ما برای اقدام کردن از دوستان آمریکایی خود اجازه نمی‌خواهیم، ما فقط آنها را از گام‌های خود آگاه می‌کنیم.» او افزود: «ما و ایالات متحده دو کشور مستقل هستیم که میان‌مان شراکت وجود دارد؛ ما نه نماینده کسی هستیم و نه نیروی وابسته به کسی.»