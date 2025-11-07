میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نتانیاهو: برای حمله به کشورها از واشنگتن اجازه نمی‌گیریم!

نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، تأکید کرد که تل‌آویو برای حمله به نوار غزه یا لبنان یا هر کشور دیگری، از واشنگتن اجازه نمی‌گیرد، بلکه فقط آنها را از گام‌های خود مطلع می‌کند.
کد خبر: ۱۳۳۸۶۷۳
| |
425 بازدید
نتانیاهو: برای حمله به کشورها از واشنگتن اجازه نمی‌گیریم!

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، تأکید کرد که تل‌آویو برای حمله به نوار غزه یا لبنان یا هر کشور دیگری، از واشنگتن اجازه نمی‌گیرد، بلکه فقط آنها را از گام‌های خود مطلع می‌کند.

نتانیاهو -که از سوی دادگاه جنایی بین‌المللی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در نوار غزه تحت پیگرد است- مدعی شد که اسرائیل «خود از خودش دفاع می‌کند، و خود تصمیم می‌گیرد خطر کجاست و با آن مقابله می‌کند»، به گفته او «چه در امتداد خط زرد در غزه و چه همان‌گونه که در لبنان انجام می‌دهیم.»

نتانیاهو گفت: «ما برای اقدام کردن از دوستان آمریکایی خود اجازه نمی‌خواهیم، ما فقط آنها را از گام‌های خود آگاه می‌کنیم.» او افزود: «ما و ایالات متحده دو کشور مستقل هستیم که میان‌مان شراکت وجود دارد؛ ما نه نماینده کسی هستیم و نه نیروی وابسته به کسی.»

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل حمله غزه لبنان آمریکا ترامپ
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
لاپید: نتانیاهو ما را به یک دولت وابسته تبدیل کرد
نتانیاهو: اسرائیل دولت وابسته به آمریکا نیست
مخالفت نتانیاهو با افزایش کمک آمریکا به غزه
نتانیاهو: حماس در غزه وجود نخواهند داشت
هاآرتص: نتانیاهو باید همین الان استعفا دهد
عکس: مدیریت عملیات تروریستی از نیویورک!
نتانیاهو: به دنبال اشغال غزه نیستیم!
ترامپ به اسرائیل می‌رود
نتانیاهو: ترامپ مصمم به اجرای طرح خود در غزه است
جزئیات پذیرش طرح آتش بس ترامپ از سوی نتانیاهو
دستور نتانیاهو برای از سرگیری حملات شدید به نوار غزه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
آخرین اخبار
یک نماینده، قیمت جدید بنزین را فاش کرد
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
موج جدید حاشیه نشینی در راه است؟ / رویای خانه دار شدن زیر خاک رفت
موافقت نیروهای واکنش سریع سودان با طرح آمریکا
رونمایی از گوشه دیگری از حیاط خلوتی به نام انجمن اوتیسم ایران
نتانیاهو: برای حمله به کشورها از واشنگتن اجازه نمی‌گیریم!
بازی‌های ویدئویی و فرسایش اجتماعی‌شدن کودکان ایران
 امیر مقاره در میان ۱۰۰ مرد جذاب جهان!
یک طلا، دو نقره و یک برنز در کوراش به ایران رسید
ماجرای حبس ناهید کیانی در چین!
ترامپ: مسئول اصلی حمله اسرائیل به ایران منم! + زیرنویس
پژو ۳۰۰۸ جدید؛ کراس‌اوری که وعده‌هایش بزرگ است، اما هنوز در عمل کار دارد
پزشکیان: باید به خودمان بیاییم و خودمان را اصلاح کنیم
تاوان نوع اجرای وعده صادق را 23 خرداد دادیم!
ایران ممکن است از کره شمالی سلاح هسته‌ای بخرد/ فتوای آیت الله خامنه‌ای می‌تواند تغییر کند
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۹ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۵۴ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۵ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
۹ میلیارد دلار صرف مونتاژ خودرو شد؛ نهاده‌های دامی در اولویت نبودند / وزارت جهاد؛ بی‌برنامه در داده، پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام  (۵۰ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۴۸ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cFV
tabnak.ir/005cFV