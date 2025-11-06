میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مقایسه بارندگی یک ماه اخیر در کل جهان و ایران! + عکس

بر اساس نقشه بارندگی یک ماه اخیر جهان منطقه خاورمیانه در وضعیت بسیار خشک قرار دارد.
کد خبر: ۱۳۳۸۶۶۳
| |
1487 بازدید
مقایسه بارندگی یک ماه اخیر در کل جهان و ایران! + عکس

به گزارش تابناک، تصویری از نقشه بارندگی یک ماه اخیر در کل جهان منتشر شده است.

همان گونه که در این نقشه مشاهده می‌شود، آب و هوای ایران گرفتار کمربند خشک جهان شده که از صحرای بزرگ آفریقا شروع و تا قزاقستان ادامه دارد و ۲۰ کشور را شامل می‌شود.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
هواشناسی بارندگی بارش باران نقشه جهان خاورمیانه خشکسالی کم بارشی کم آبی بی آبی بحران آب
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس ماهواره‌ای از آسمان خشک خاورمیانه در کره زمین
فعلا در تهران خبری از بارش نیست!
تداوم شرایط خشکسالی در کشور
عکس: همه جای دنیا بارندگی هست به جز ایران و خاورمیانه!
ابردزدی ترکیه از ایران صحت دارد؟ + عکس
عکس: وضعیت اسفناک دریاچه مهارلو
پاییزِ بی‌برف و کم‌بارش برای نیمی از ایران
عکس: قربانی کردن گوسفندان برای طلب باران در جنوب ایران
یخبندان از امشب آغاز می‌شود + نقشه دمایی
هشدار: بارندگی و سرما در راه کشور
وضعیت دما و بارش تا اواخر آذر/ بالاخره کی باران می‌بارد؟
سد کرج خشک شد! + عکس
اعلام رسمی وضعیت قرمز ذخایر آبی تهران
آب تهران رسماً تمام شد
هشدار جدی مهاجرانی درباره خشکی پیش روی
بارش برف در خراسان رضوی
روایت خطرناک از تداوم روزهای بی‌باران/ شهرهای در آستانه بحران کدام‌ها هستند؟
سامانه بارشی جدیددر راه/هشدار سرمازدگی در۱۳استان
عکس: قزل اوزن؛ آیینه‌ی بحران آب ایران
هوای تهران از این تاریخ دوباره گرم می‌شود!
عکس: مرگ دست جمعی ماهی‌ها در سد عبدل آباد بجنورد
ورود سامانه بارشی جدید و کاهش نسبی دما
پاییز سخت در انتظار مشترکین تهرانی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۹ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۷ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۵۴ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۴۷ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cFL
tabnak.ir/005cFL