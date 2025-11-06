مقایسه بارندگی یک ماه اخیر در کل جهان و ایران! + عکس

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0646\u0642\u0634\u0647 \u0628\u0627\u0631\u0646\u062f\u06af\u06cc \u06cc\u06a9 \u0645\u0627\u0647 \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u06a9\u0644 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0647\u0645\u0627\u0646 \u06af\u0648\u0646\u0647 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0642\u0634\u0647 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f\u060c \u0622\u0628 \u0648 \u0647\u0648\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0627\u0631 \u06a9\u0645\u0631\u0628\u0646\u062f \u062e\u0634\u06a9 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u0635\u062d\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0632\u0631\u06af \u0622\u0641\u0631\u06cc\u0642\u0627 \u0634\u0631\u0648\u0639 \u0648 \u062a\u0627 \u0642\u0632\u0627\u0642\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f \u0648 \u06f2\u06f0 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0631\u0627 \u0634\u0627\u0645\u0644 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u00a0