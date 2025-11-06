میلی صفحه خبر لوگو بالا
تکذیب حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی توسط بانک مرکزی

درحالیکه ساعاتی پبش یک نماینده مجلس از تصمیم سران قوا برای حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در جلسه سران قوا خبر داده بود، بانک مرکزی از تداوم پرداخت این ارز خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۸۶۴۲
| |
230 بازدید
تکذیب حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی توسط بانک مرکزی

به گزارش تابناک به نقل از فارس، معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد: سیاست قیمت‌گذاری بانک مرکزی در مورد ارز ترجیحی تغییری نکرده و همچنان ادامه دارد.

مصطفی قمری وفا، معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد:

سیاست قیمت‌گذاری بانک مرکزی در مورد ارز ترجیحی (کالاهای اساسی و دارو) و همچنین تالار یک و دو تغییری نکرده و همچنان ادامه دارد.
سیاست دولت توجه خاص و ویژه به سبد خانوار و معیشت مردم است و از هرگونه اقدام در جهت کاهش تامین کالاهای اساسی و دارو پرهیز دارد. 
البته تقویت نظام تولیدی کشور با تامین بموقع ارز در دستور کار بانک مرکزی مطابق قبل خواهد بود.

